Núñez Feijóo sitúa a Diego Calvo al frente del Comité Electoral del PP

El candidato a presidir el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado algunos de los nombres de quienes, una vez sea nombrado como tal tras la votación prevista para este sábado en el Congreso Extraordinario que se celebra en Sevilla, le van a acompañar en la dirección del partido. Y, como se esperaba, son varios los compañeros del PP de Galicia a quienes incorporará a los órganos ejecutivos y de dirección.

Así, el Presidente del PP en A Coruña, Diego Calvo, es la apuesta de Núñez Feijóo para presidir el Comité Electoral del partido "por la experiencia que tenemos en los procesos electorales en Galicia con magníficos resultados", ha dicho el propio Feijóo quien poco después ha enumerado a los miembros del Comité Ejecutivo en el que estarán el actual secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado, junto al actual Vicepresidente de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, Conselleiro de Economía e Industria.

Junto a estos nombre, y ya por designación del propio candidato, se sumarán a este Comité Ejecutivo otros nombres del partido en Galicia, entre ellos el más llamativo el del veterano José Manuel Romay Becaría, histórico dirigente del PP durante décadas y, como ha reconocido el propio Núñez Feijóo, "quien me introdujo en el partido y quien me propuso para que me presentara en el congreso de 2018 a lo que no ice caso, así que ahora que me lo ha vuelto a pedir, no podía negarme".

Junto al veterano político nacido en Betanzos estarán en ese comité ejecutivo Alfonso Rueda, responsable del partido en la provincia de Pontevedra y a quien se apunta como sucesor en la presidencia de la Xunta de Galicia de la que lleva varias legislaturas siendo Vicepresidente, y la presidenta del PP de Lugo, Elena Candia.

A la espera de que en la jornada del sábado se puedan conocer algunos de los nombres del PP de Galicia o del entorno más cercano de Núñez Feijóo que lo acompañarán en la etapa al frente del partido, la propuesta avanzadas este viernes dan buena cuenta del peso que el PP gallego va a tener en la dirección del partido tras del Congreso Extraordinario de Sevilla.