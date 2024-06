¿Nueva "moda" de agresión al patrimonio en las fuentes de Santiago?

No uno ni dos: han sido casi cinco capachos de residuos los que sacaron entre ayer y hoy efectivos de Viaqua de la fuente de los Caballos, en la plaza de Platerías. Había cristales, algún vaso, incluso algún trozo de suela de calzado, pero según el relato de los operarios de la empresa concesionaria del servicio del agua en Santiago, buena parte de lo que habían arrojado en el interior eran piedras, algunas de cierto tamaño, que llevaban algún tipo de inscripción. "Que xa hai que ter ganas de vir coa pedra para deixala aquí", refería a Cope uno de los trabajadores.¿Ritual de fin de camino o simplemente incivismo?

Preguntamos entre los peregrinos que aguardaban para entrar a misa de doce esta mañana y nadie había escuchado durante la ruta a Santiago ninguna referencia a semejante costumbre: "primera noticia!", aseguraba una pareja llegada desde Málaga justo esta mañana. Y eso que desde Sarria, donde arrancaron ellos el camino,vinieron muy acompañados porque "hay muchísima gente". Pero nadie, según ellos, hablando de traerse piedras para depositarlas al llegar al destino. "No es lo mismo que echar una moneda...que tirar basura!". "Yo no tiraría piedras en la fuente, me parece una tontería, no le veo mucho sentido", decía una joven compostelana.

Desde el concello de Santiago aseguran que las fuentes de la ciudad se limpian periódicamente, no todos los días pero sí en cuanto se detecta algún problema. En las últimas horas se vaciaron y limpiaron varias en el Casco Histórico pero afortunadamente, sólo en la de Platerías se han encontrado piedras con inscripciones.

ENÉSIMO GESTO DE DESPRECIO POR EL PATRIMONIO

Las piedras con nombre en el agua de la fuente de los Caballos no es en todo caso el único incidente que ha hecho sonar las alarmas en Santiago sobre el poco aprecio que tienen algunas personas por nuestros bienes patrimoniales y naturales. La Catedral de Santiago ha sido víctima de pintadas en distintas ocasiones a lo largo de los últimos años, tanto en el acceso por el Obradoiro como en alguno de los laterales. Recién rehabilitada la rejería de la escalinata, hubo quien se encaramó a ella para grabar un vídeo. En la Alameda, el concello retiró rápidamente los primeros "candados del amor" que aparecieron en los respaldos de fundición de los bancos (que por otra parte...igual necesitaban también algo más de mantenimiento). Hay también quien "se siente obligado" a dejar su impronta en forma de acumulación de piedras al culminar un paseo en el Monte Pedroso... La lista se hace interminable.

El Concello de Santiago ponía en marcha el pasado verano la Campaña "Compostela Fráxil", para fomentar un turismo responsable en la ciudad, sin embargo, asociaciones como Apatrigal señalan que desde la propia administración local compostelana se podría hacer más para tratar de erradicar las conductas incívicas, tanto de visitantes como de residentes. La asociación para la defensa del Patrimonio Cultural se ha preguntado en más de una ocasión de qué valen las cámaras de vigilancia que hay en muchos puntos de la ciudad, si luego no hay imagen alguna que permita dar con los infractores. También han criticado algunas decisiones tomadas, no sólo por el actual gobierno local, como autorizar grandes conciertos en plazas históricas como la del Obradoiro.

Apatrigal ha reclamado también que se abra el debate sobre otras costumbres arraigadas, como la ubicación de las atracciones de feria en la Alameda, teniendo en cuenta que las instalaciones son cada vez de mayor tamaño, igual que los vehículos que las transportan. En las fiestas de la Ascensión se abría la caja de Pandora... que rápidamente se cerró y posiblemente se descorchará de nuevo en vísperas del Apóstol. Veremos

