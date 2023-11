Un negocio parado dos años en Santiago por falta de red de saneamiento municipal

Dos años y medio con el negocio parado en Santiago por falta de saneamiento, a 5 km de la Catedral. Es la situación que está sufriendo André Arzúa, un cocinero que decidió en 2017 montar un espacio donde impartir cursos de gastronomía.

Se puso manos a la obra y el complejo ya está listo, pero no contaba con un problema. Formarís, en la carretera de Santiago a A Coruña no tiene saneamiento y el ayuntamiento le deniega la licencia precisamente por carecer de ese servicio que el propio ayuntamiento de Santiago no presta. La pescadilla que se muerde la cola.

Su negocio había empezado bien, estuvo año y medio operativo, hasta que le llegó la sorpresa en forma de precinto. Tras muchas reuniones en el concello donde incluso se llegó a dudar de la calificación del suelo en el que montó la empresa se le dijo que era él quien tenía que acometer las obras necesarias en la red de saneamiento, hasta que rectificaron.

"Me decían que tenía que hacer las obras yo, hasta que reconocieron que era obligación del ayuntamiento, pero cuando les diese la gana"

¿Abuso de poder?

André denuncia incluso en Mediodía en COPE en Santiago abuso de poder por parte de funcionarios y sospecha que otros negocios de la misma zona sí pueden operar por tener contactos. Porque nos insiste una y otra vez, en esta zona no ha llegado aún el alcantarillado público y dice tener pruebas sobre el proceder del resto de negocios, con vertidos de aguas fecales a la cuneta o al río directamente.

Él mientras tanto tiene el tema en el juzgado. Esta semana entra en los tribunales su reclamación al concello: una reclamación por daños patrimoniales por algo más de 180.000 euros. Aunque lo que él ha invertido es bastante más: "La inversión inicial fue de casi 500.000 euros", y a eso hay que sumarle el seguro por estar cerrado o los gastos judiciales.

¿Por qué no hay red de saneamiento?

La pregunta es obvia: ¿por qué la administración municipal no acomete de una vez por todas las obras de saneamiento?

El antiguo alcalde, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, reservó una partida para que el ayuntamiento se hiciese cargo de las obras necesarias para todo el núcleo de población de Formarís. Pero hay un problema añadido aquí, el conocido como enlace orbitaliño, es la infraestructura que conectará por carretera la nacional N-550 con los polígonos industriales y la AP-9.

Esa infraestructura depende del Ministerio de Fomento, así que hasta que no se lleve a cabo esa actuación, el Concello no podrá realizar las obras de la red de canalizaciones porque no tendría sentido invertir más de 300.000 euros en una red que después Fomento tuviese que levantar y retirar.

Para hacer frente a esa situación, André pide una salida transitoria: que se le deje trabajar de manera provisional, mientras no llega ese saneamiento. Podría ser mediante la homologación de una fosa séptica, por ejemplo, o con una licencia condicionada.

Lo que llegan, nos dicen, son amenazas del propio departamento urbanístico por seguir denunciando la situación: "Me han empezado a amenazar con sanciones por irregularidades urbanísticas", lamenta.