Monseñor Prieto, agradecido por la elección de León XIV: "Le haré llegar la invitación de su amigo Santiago para que venga el próximo Año Santo"

Santiago - Publicado el 09 may 2025, 10:59

Pasaban unos minutos de las seis de la tarde y el repique de las campanas de la Catedral de Santiago avisaba de que la espera había concluido: "habemus papam". Poco después, el arzobispo de Santiago, Monseñor Prieto saludaba la elección de León XIV en sus redes sociales deseando que “su ministerio sea luz, esperanza para los fieles y testimonio del Evangelio en el corazón de la humanidad”. En conversación con COPE Santiago, Francisco Prieto afirmaba que “el espíritu nos ha sorprendido” eligiendo al Papa que necesitamos entre los que no figuraban en primera línea en las quinielas. No duda de que será continuador de la línea marcada por su predecesor, y destaca que ya la elección del nombre no es casual: "el anterior León, León XIII, recordemos que es el Papa de lo social, el de la enclíclica Rerum Novarum, dedicada a la cuestión social en un momento en el que era necesaria una palabra que iluminara desde la moral cristiana una cuestión de abuso, de falta de una mínima normativa que garantizara una dignidad en la vida de los obreros". Prieto añade que "este es un Papa de un cambio de época, debemos tenerlo en cuenta también"

MENSAJES CLAROS DESDE EL MINUTO UNO

No lo conoce en persona, pero Monseñor Prieto asegura que las referencias que le han llegado del nuevo pontífice le hacen estar agradecido: "una persona muy trabajadora, con un sentido del discernimiento fino, elegante, discreto... pero también con una profunda espiritualidad. Estoy agradecido al Señor por el Papa que nos ha regalado".

Al arzobispo de Santiago le llamó la atención que León XIV estaba "emocionado en esa primera intervención, quién no..." y también que "en primer lugar puso en el centro a Cristo Resucitado, es un agustino... la experiencia de la intimidad con Cristo lo define, pero inmediatamente su palabra se dirige al corazón de la humanidad y en dos ocasiones menciona al Papa Francisco... son claves que lo definen ya muy bien".

El último Año Santo no fue posible la visita papal a Santiago pero el arzobispo compostelano confía en que para el siguiente volvamos a recibir al Santo Padre. Por lo menos, la invitación será enviada en tiempo y forma: "no cabe duda que al nuevo Pedro le haré llegar la invitación de su amigo Santiago, el próximo año santo 2027 es tiempo suficiente para que vaya rodando su ministerio pastoral al servicio de la Iglesia".