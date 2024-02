Moncho Fernández (Obradoiro): “Unicaja es el equipo más en forma”

El Monbus Obradoiro disputa este sábado en el Multiusos Fontes do Sar, el encuentro correspondiente a la jornada 22, el último antes de un parón de dos fines de semana, con motivo de la celebración de la Copa del Rey y las ventanas FIBA. A partir de las 18:00 horas (Movistar+ Dep) recibirá al Unicaja. Moncho Fernández advirtió del rendimiento y del momento del segundo clasificado, y próximo rival: “Unicaja es el equipo que más en forma está. No es una opinión. Los datos lo demuestran. La racha de victorias, con solo una derrota, en muchos partidos que lleva, lo deja claro. Es uno de los equipos que más corre, es uno de los que más anota al inicio de la posesión. Es el mejor de la Liga Endesa en tiros de campo, y es muy bueno defensivamente. Puntos encajados, anotados y asistidos, y recuperaciones hacen de Unicaja no solo una gran plantilla, sino un súper equipo”.

El técnico subrayó las virtudes de su oponente: “Lo hace muy bien en todos los aspectos del juego. No sólo son buenos jugadores en ataque por su calidad, sino porque se pasan el balón y defienden muy bien, lo que provoca muchas pérdidas en el rival”.

Asimismo, Moncho Fernández explicó que, a pesar de la mala racha de resultados de seis derrotas consecutivas, la plantilla obradoirista está comprometida: “Estamos en una liga de máximo nivel. No tenemos opción de no darlo todo. Los jugadores tienen un nivel de compromiso excepcional. Por eso estoy convencido que más pronto que tarde encontraremos el premio de la victoria porque estamos muy cerca de hacerlo”.

La afición

Preguntado por la respuesta de la afición a pesar de la mala racha de resultados, el entrenador contestó: “La afición siempre ha dado su apoyo. Tienen sus motivos para ser críticos, pero cuando recibes el cariño y el aliento de la gente, éstos rinden mejor. Es como cuando riñes a tu hijo porque ha hecho algo mal, pero no deja de ser tu hijo y le vas a dar todo tu amor. Lo sentimos así. Siempre nos han apoyado. Incluso en los momentos más difíciles, más apoyo hemos sentido. Para agradecerles, damos lo mejor de nosotros. Ojalá seamos capaces de obtener la victoria que les permita decir que la inversión en cariño ha merecido la pena”.