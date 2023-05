28M: El momento decisivo para Santiago

79.000 electores decidirán el futuro de la capital de Galicia: la composición del Pazo de Raxoi. Se reparten 25 concejales

La foto de la actualidad es: PSOE 10, PP 8, CA 5 y BNG 2.

EL BNG BUSCA EL SORPASSO

Todo indica que los socialistas con Sánchez Bugallo a la cabeza van a bajar, cuánto y en qué medida lo decidirá la gente. En esto se basa el mensaje final de la nacionalista Goretti Sanmartín: la candidata del BNG traslada la idea de que puede haber sorpasso del Bloque al PSOE y quiere ser la próxima alcaldesa de Compostela en un hipotético gobierno de coalición.

Sanmartín ha tirado mucho de la líder gallega Ana Pontón y se ha rodeado de ella constantemente en una campaña con canción propia y dos lemas distintos: "Co corazón en Compostela" y "Santiago merece máis".

Como anécdota, Goretti Sanmartín nos habla de la grabación del vídeo de campaña "O mundo é aquí". Nos dice la candidata que la gente se sumaba a la fiesta.







COMPOSTELA ABERTA LUCHA POR SEGUIR EN EL PAZO DE RAXOI

Compostela Aberta quiere demostrar que es una formación que ha nacido para quedarse. De 10 ediles con el ex alcalde Martiño Noriega pasaron a 5 en esta pasada legislatura. Tras una transición liderada por Marta Lois, esta se va al proyecto SUMAR de Yolanda Díaz, así que María Rozas ha tomado las riendas del partido. Las últimas encuestas publicadas vaticinan una bajada pero no tan abrupta como para decir que CA se juega la representación. La duda: ¿quedará por debajo o no del Bloque?

Su eslogan: "Polo que importa", frente a "obras faraónicas", asegura, Rozas se fija en las necesidades de las personas.

Como anécodta destacable, Rozas nos contaba que en esta campaña ha picado pulpo en la Ascensión, algo que nunca había hecho. La vicepresidenta Díaz la ha arropado desde Santiago: "a miña cidade", según Díaz, si bien es de Ferrol y se ha presentado como diputada por la provincia de Pontevedra







EL PP QUIERE MAYORÍA ABSOLUTA

El PP necesita sí o sí la mayoría absoluta; 13 concejales. Esto es complicado, pero los de Borja Verea se ven ganadores, han notado ilusión en la calle, hambre de cambio y nos dicen que hay muchos indecisos. El mensaje de Verea es claro: o yo o un tripartito ingobernable y con desavenencias personales.

El lema del PP es: "Compostelaré", haciendo referencia al futuro, a la ciudad que viene. Verea ha protagonizado momentos curiosos en campaña, como cuando una furgoneta del partido causó destrozos en el rótulo de un local kebab y allí se fueron a comer para demostrar que daban "un durum por Compostela". Y, consciente de su parecido con Harry Potter no dudaron desde el PP compostelano en sacar un dibujo con esta recreación. Los niños le han pedido hasta autógrafos.







BUGALLO SE DIRIGE A INDECISOS Y APELA AL VOTO "MODERADO"

La candidatura del PSOE se juega la alcaldía. Bugallo parece ser consciente de la bajada de su marca pero luchará porque el resultado final le permita seguir gobernando desde el timón de mando y no tener que ceder la alcaldía en un hipotético gobierno en coalición. Apela al voto moderado y social, el "voto útil".

El lema del PSOE es "Santiago vai", que ha dado lugar a algunos memes no deseados para los socialistas. Bugallo asegura que han escogido este eslógan para reivindicar que los datos de Compostela son buenos, en cuanto a viajeros, turistas o en el empleo.

Una de las anécdotas de la campaña ha sido que le llamen "guapo", según nos contaba. Una vecina de Santa Marta que le afeó que el cartel no le haga justicia y también los nervios al llevarse un ramo de flores a su madre el día de la madre.







