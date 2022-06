María, aspirante a maquinista: "¡a lo mejor inicio yo una saga!"

6 de junio: en el calendario docente es casi momento de exámenes finales para la mayoría, pero no para todos. Hoy es el primer día de clase para los 20 aspirantes a maquinistas que se forman a pie de vía en Santiago, porque las aulas donde van a recibir las clases teóricas están junto a la estación del tren, y de las más de 1.100 horas, 250 las pasarán además, conduciendo.

Entre ellos está María: llevaba 12 años trabajando como administrativa en una empresa y decidió dar un cambio radical en su vida esperando mejorar, claro: "son totalmente allea a este sector, pero teño dous cativos que nunca se sabe...se o mellor co paso dos anos van querer continuar unha saga que comeza agora!" Asegura que retomar los libros no le ha supuesto muchos quebraderos de cabeza porque al ser las clases en horario de mañana, los peques también están en el colegio y además, ha tenido mucho apoyo de su familia "meu marido,meus pais, meus sogros... dixéronme que non o dubidase, que me botaban unha man na casa cos nenos", así que, aquí se viene, cada día desde Oleiros.

Las mujeres son minoría un año más en el curso: sólo hace cuatro años se consiguió alcanzar un 17% de participación femenina, la media es solo del 11%.





¿REQUISITOS PARA TENER CARNÉ DE MAQUINISTA?

Titulación de FP de grado medio o Bachillerato y 20 años cumplidos al acabar el curso son los requisitos imprescindibles para formarse como maquinistas: antes se presentaban sobre todo gente muy joven, ahora, cada vez más personas que quieren reorientar su vida, como cuenta a Cope Santiago José Antonio Sueiro, responsable del Centro de Formación de Santiago desde sus inicios, en 2009: "tenemos una variedad amplia de situaciones, desde maquinistas en una primera opción a personas veteranas que dejan trabajos en los que estaban por distintas circunstancias. En los primeros cursos eran más personas jóvenes las que venían a formarse", explica. "Aquí lo que obtienen la Licencia Europea y el diploma, que tienen que convertir en Certificado en la empresa en la que vayan a trabajar en el futuro".

Es decir, que este curso, para el que los aspirantes a maquinistas han pasado esta promoción una selección entre 2.400 alumnos, es un primer peldaño que tendrán que completar después en la empresa que los contrate, dentro de un año, aproximadamente, que es lo que suele durar la formación. "El Certificado le acredita que tiene los conocimientos mínimos de la línea en la que va a operar, del vehículo en el que va a operar en esa línea y del sistema de gestión de seguridad de esa empresa", explica José Antonio.

El alto grado de empleabilidad, superior al 85%, es uno de los principales atractivos del curso de maquinista. Con otras palabras, es uno de los motivos que me da David cuando le pregunto por qué se animó a prepararse para coger este tren: tiene 21 años y aprobó un ciclo Medio de Electrónica de Vehículos. "Sempre me gustaron os trens, a mecánica... e paréceme unha boa saída laboral ademáis de que os maquinistas teñen moi boas condicións", asegura. Es de la localidad pontevedresa de Tui, así que puestos a elegir, ya se ve al frente del convoy Vigo-Santiago. Cuando él tenga su licencia, ya circulará el AVE en esa línea, le digo. "Seguro!"

DATOS TÉCNICOS DEL CURSO

El curso de formación de Maquinistas cuenta con una parte teórica de 650 horas y 500 más, de prácticas, impartidas aproximadamente en diez meses. En toda España hay 12 centros habilitados, el único en Galicia está en Santiago de Compostela. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) es la encargada de realizar los exámenes que permiten la acreditación como maquinista. El importe del curso, revisable según la convocatoria, es de unos 21.200 euros.