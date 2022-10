Malestar dentro del BNG por la visita de Ana Pontón a Inditex

La visita que ha realizado estos días la líder del BNG Ana Pontón a las instalaciones de Inditex en Arteixo (A Coruña) ha levantado ampollas dentro de la formación frentista.

Decía Pontón que la multinacional es referente mundial y "clave dentro do tecido económico do país", pero no todos sus compañeros de filas están de acuerdo con esa afirmación.

“Este tipo de iniciativas unilaterais nom som compartidas por toda a sua direçom e muito menos por toda a militáncia” denuncia un usuario en twitter que se declara miembro de la ejecutiva del bloque.

"Nós seguiremos trabalhando internamente contra esta deriva”, añade.

Frente a esos comentarios que eluden a una "deriva" de la actual portavoz nacional del BNG destacan los que reprochan que ese tipo de debates se aireen en las redes sociales y no en los órganos internos de la formación.

También hay quien recuerda la ofensiva que han realizado algunos cargos del Bloque a la multinacional. "Denunciamos que Zara, empresa galega, usa mecanismos de elusión fiscal para non pagar impostos aquí", decía en 2016 la eurodiputada Ana Miranda.

Denunciamos que Zara, empresa galega, usa mecanismos de elusión fiscal para non pagar impostos aquí: https://t.co/yki00stxeD — Ana Miranda (@anamirandapaz) December 8, 2016

El malestar dentro de algunos círculos del BNG ha dado pie a algunos twitteros para publicar memes sobre la formación frentista. Así Edu Galván ironiza en un montaje sobre la visita de Pontón a las oficinas de Arteixo de la multinacional.

La opinión de Carlos Luís Rodríguez sobre la visita a Inditex

En su comentario en Cope Galicia Carlos Luís Rodríguez recordaba este jueves la reciente iniciativa del BNG en el Parlamento Europeo en la que la eurodiputada Ana Miranda pedía armonización fiscal y citaba expresamente a Inditex como ejemplo de lo que no debe ocurrir en la UE.

"No hace tanto tiempo que una eurodiputada del BNG acusaba a Inditex de eludir impuestos, pues es la misma empresa que el BNG alava con entusiasmo".

¿Cuál es el verdadero BNG? Los dos, el doble lenguaje es consustancial a esta formación política. Se aferran a los principios del marxismo más clásico y a la vez se ven en la necesidad de evolucionar".

