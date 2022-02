Lúa y Kía, las dos perritas de A Estrada (Pontevedra) que van en monopatín

Quien tiene un perro tiene un amigo, pero es verdad que muchos no saben nada de psicología canina o desconocen qué razas son más compatibles con su estilo de vida. No hay que escoger a un compañero peludo por su estética, por lo bonito que sea, incluso por el tamaño. Lo que debe primar es su carácter y que podamos satisfacer sus necesidades o que, al menos, sus necesidades no colisionen con las nuestras.

En el caso de los border collie, son perros muy activos. Bien lo sabe Serafín López, un jubilado de Telefónica que vive en el concello pontevedrés de A Estrada. Serafín tiene dos perritas de esta raza y no solo las cuida, sino que las educa y les ofrece todos los días muchos juegos. Así han aprendido todas sus habilidades.

LAS DOS PERRAS QUE SABEN MONTAR EN MONOPATÍN

Hace un par de años Serafín empezó a enseñarles a sus dos perritas a subirse al monopatín. Entonces ya sabían más de medio centenar de habilidades y habían competido en "agility". Estas perritas llaman la atención por todo lo que son capaces de hacer.

Lúa es la más grande de tamaño, tiene 10 años, que son los que lleva con Serafín.

Kía tiene 5 años y es una perrita más nerviosa y que estuvo con varias familias que no la querían. Serafín nos cuenta que llegó a ellos con unos 13 meses y tuvo que afanarse para corregir su comportamiento. Ladraba mucho y ahora solo ladra cuando está muy excitada por alguna actividad, aunque su actitud ya cambió mucho.









Vídeo VÍDEO: Serafín López





Serafín da largos paseos con sus perritas. En el ayuntamiento donde reside, A Estrada, las lleva a una zona apartada a montar a monopatín, junto a la estación de autobuses: "Es una de las actividades que más les gusta, el monopatín". A Santiago también viaja a menudo, pero a determinados sitios donde no se moleste a la gente: "Evitamos problemas con la policía local... en el reglamento no aparece que puedan andar en monopatín" (confiesa entre risas).

Además, sus perritas son capaces de recoger residuos del suelo y tirarlos a la basura.

LA RAZA BORDER COLLIE NECESITA MUCHA ACTIVIDAD

La gente queda prendada de esta raza, los border collie, pero no es raza para todo el mundo. Nos cuenta Serafín: "Te ven hacer las competiciones y quieren tener uno, pero realmente son perros para determinadas personas. Esta raza se creó para pastoreo de ovejas, la gente que tiene ganado, entonces es lo idóneo. Si no es el caso hay que hacer mucha actividad con ellos, dejar rienda suelta a su creatividad, inteligencia, deportes caninos, hacer habilidades de todo tipo... estar constantemente haciendo juegos, inventándoselos. Son sumamente cariñosos, peor no pueden estar metidos en una casa o un piso todo el día. Hay que estar constantemente interactuando con ellos".

Nos queda claro que esta raza es muy activa y no apta para todos los estilos de vida

FOTO: Serafín López