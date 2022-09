Los baches "huérfanos" de Pedrido, Roxos

En 2020 hicieron la última recogida de firmas en Pedrido, una aldea del rural compostelano, en la zona de Roxos, para reclamar que se repare el camino que cruza la aldea y en el que es imposible eludir varios baches enormes.

Hay dos carreteras para llegar a este núcleo de población y ambos caminos son impracticables debido a su deterioro.

Esos baches están justo delante de la casa de Manuel e Isabel: ellos han estropeado ruedas del coche por el mal estado del camino o han tenido dificultades cuando tocó estar en silla de ruedas y no había otra alternativa para entrar o salir: "Estiven catro meses en silla de rodas, viña aquí o coche con plataforma... o primeiro día que veu a pouco máis xa lle queda a plataforma aí e meu sogro tamén estaba en cadeiras de rodas hai oito anos e non o queríamos quitar por aquí por medo a que nos caera aquí".

No recuerdan de cuándo es el último parcheo de hormigón, pero sí nos cuentan que hace unos cuatro años asfaltaron en las inmediaciones, pero como el camino se estrechaba en ese punto, no tuvieron suerte y los baches siguieron creciendo.

"ISTO NON É DE NADIE"

Es verdad que Pedrido es una aldea donde se ven una veintena de casas, pero aunque sean pocos vecinos son igualmente compostelanos de pleno derecho. No entienden por qué nadie se hace cargo de la reparación, porque pagar, pagan como cualquier compostelano: "Para pagar impuestos... los pagamos como todos", "Mándannos para non sei onde...Chamas e isto non é de nadie, para vir arranxar o camiño a ninguén lle corresponde"

Desde hace unos años, la aldea de Pedrido es Camino de Santiago, una zona de paso de peregrinos porque el camino a Fisterra, que antes atravesaba el monte, ha sido desviado por allí, así que por si alguien no encuentra los baches, los encontrará señalizados con la flecha amarilla. Los vecinos aseguran que no se van a quedar quietos: "Teremos que ir á carretera general a cortar o tráfico... a ver se así o señor Bugallo vén a velo".

Además del arreglo de los baches también reclaman que la aldea no quede al margen del reparto de los nuevos contenedores de basura: de momento esos nuevos depósitos renovados no han llegado hasta esta zona del rural. En la actualidad estos vecinos solo cuentan con los viejos y no todos, tienen el de resto de bolsa y plástico, y reclaman la instalación de los de vidrio y papel porque quieren reciclar.

