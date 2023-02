Los 313 del PP en Galicia

Más de 4.000 personas se daban cita en Santiago de Compostela convocados por el PP para enseñar músculo ante "la madre de todas las elecciones", las próximas municipales del 28 de mayo.

Los populares lograban reunir a sus 313 alcaldables en el Multiusos Fontes do Sar de la capital autonómica. El candidato popular en Compostela, Borja Verea era el primero en tomar la palabra: "las elecciones municipales son la batalla política más difícil que existe y Santiago no es un plaza sencilla". Verea se ve ganador electoral y se fija en la "remontada a las encuestas y la vuelta a los estudios democóspicos". Mantiene Verea que, después de 12 años: "El PP va a ganar las elecciones en Compostela".

En este encuentro de los populares, que sirve de pistoletazo de salida a la carrera hacia las urnas, intervenían desde el atril, además, un veterano, el candidato de Xunqueira de Ambía, José Luis Gavilanes, que lleva más de cuatro décadas presentándose y ganando por mayoría absoluta; y una cara joven, veinteañera, Nicole Grueira que dará un paso al frente en las elecciones de Pol.

BROMA CON AS PONTES Y EL "MANDA CARALLO" DE RUEDA

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, pidió a la candidata popular en As Pontes que se levantase para bromear con ella sobre quién sería su rival político por el PSOE: "aínda non o sei", decían entre risas, en referencia a que sigue en el aire si el actual líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, volverá a presentarse o no.

Rueda también quiso agardecer la solvencia y unidad del gobierno autonómico, tras el relevo de Feijóo, a quien defendió de los ataques del gobierno central: "vienen ministros y cargos que no sabemos quiénes son a decirnos quién es Feijóo", aseguró el mandatario: "Lo peor y que lo más nos fastidia es que vienen a decirnos aquí, ¡manda carallo!, que no vales porque eres gallego y gestionaste Galicia y que eso no tiene mérito... pues vamos a decirles a todos esos que gestionar Galicia es un honor y lo mejor que te puede pasar".

Insistió Rueda en que el PP es el partido que más se parece a Galicia y que habrá dos opciones el próximo 28 de mayo: "Gobernos que sigan decepcionando á xente ou gobernos con responsabilidade e estabilidade que fan as cousas ben”.

FEIJOO FRENTE AL GOBIERNO DE "DECORADO Y FIGURANTES"

Cerró el acto de los populares el presidente nacional Núñez Feijóo, quien ha insistido en que su objetivo es que el PP “tiene que ser un partido como el Partido Popular de Galicia” porque esa es la única vía para que él llegue a la Moncloa. Apela a la necesidad de exportar la unidad y lealtad de la Xunta frente a los líos del gobierno central: "en España no hay un Gobierno de coalición, hay un gobierno de colisión".

Núñez Feijóo ha dicho que volviendo a ver las caras de la militancia gallega se reafirma en que con gente como ellos “es posible otra forma de gobernar y un gobierno unido que solo se dedique a gobernar", por lo que el PP, ha remarcado, debe continuar trabajando unido para conseguir una contundente victoria en las urnas con la que conseguir que España "vuelva a ser una gran nación". El popular ha defendido que "más pronto que tarde pasaremos de la página del manual de resistencia, al manual del buen gobierno, pasar de una política que señala y que divide, a una política que una y suelde". Constantes mensajes sobre la importancia de la unidad del partido y frente a los nacionalismos: "¿Es que acaso defienden mejor los nacionalistas vascos a Euskadi que los populares gallegos a Galicia?"

"Hay una vicepresidenta usando un ministerio para crear un espacio político que compita contra el presidente del gobierno y contra el partido que la nombró vicepresidenta y hay un presidente del gobierno haciendo campaña permanente con decorado y con figurantes...Imaginaos que esto fuese un decorado... el presidente Sánchez por muy presidente, por muy Falcon y por muchos ministros no es capaz de llenar en Galicia un recinto con más de 4.000 personas como lo hemos llenado a tres meses de las elecciones"

España necesita un buen Gobierno.



Centrado en resolver los problemas y no en crearlos. pic.twitter.com/UziCTS3ZYj — Partido Popular (@ppopular) February 25, 2023

