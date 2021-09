En la recta final del mes de Septiembre se mantienen una alta afluencia de peregrinos en Santiago de Compostela. Según los datos de la Oficina del Peregrino este domingo fueron 1.178, una cifra alta para esta época del año.

Uno de los caminantes más especiales entre los que sellaron su compostela el fin de semana se llama Luís Cañas y tiene 93 años. Llegó a Santiago después de hacer más de 100 kilómetros caminando acompañado de su hijo y lo hizo con una energía sorprendente para su edad.

"No me preparo ni nada", explica a la Televisión de Galicia (TVG). "Sé que puede andarlo y me mueve también las ganas de llegar aquí".

Luís camina ligero y erguido. Atiende a los medios ilusionado y muy contento de haber llegado a la tumba del Apóstol.

Además es la todo un veterano en lo de la peregrinación. Esta es la quinta vez que hace el Camino de Santiago. La primera fue cuanto tenía 80 años y él espera que esta no sea la última que se calza las botas.

"Vengo para darle las gracias al Santo de poder haberlo hecho con 93 años y con la esperanza de poderlo hacer más veces".

Misas en la Catedral

La temporada alta de afluencia de fieles, peregrinos y turistas se está alargando este año después del parón por la pandemia del coronavirus. La Catedral de Santiago sigue recibiendo miles de visitantes cada día.

La primera misa se celebra a las 07.30h de la mañana, que se celebra en el Altar Mayor. Es ese mismo lugar se oficia también la que cada día empieza a las 09.30h.

A las 11 de la mañana se celebra misa en la Corticela, una parroquia diferente que está dentro de la propia Catedral y que actualmente es la parroquia de los peregrinos y extranjeros en la diócesis de Santiago.

Las celebraciones eucarísticas continúan cada día a las 12h y a las 19.30h en el Altar Mayor.