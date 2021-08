Las obras en escuelas y guarderías de Santiago estarán listas para el inicio del curso "sin ningún problema"

El concelleiro de Educación de Santiago de Compostela, Rubén Prol, hizo balance del estado de las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en coordinación con el departamento de Obras en el marco del conocido como "Plan de verán do Departamento de Educación", mediante el que se están realizando arreglos en 23 de los 25 centros educativos públicos dependientes del Concello.

Según ha comentado en la rueda de prensa del pasado jueves día 5, las obras avanzan según los plazos previstos, por lo que ha asegurado que estarán listas para el inicio del curso "sin ningún problema".

Este plan, que ha contado con un presupuesto de casi 300.000 euros, contempla un total de 53 actuaciones en 23 centros de la ciudad, algunas correspondientes a pequeñas reparaciones y otras a reformas o trabajos de conservación y mantenimiento.

De todas ellas, la más compleja de las previstas es la de la cubierta de la Escuela Infantil de San Roque, para la que se destinó más de 50.000 euros del montante total.

Reparaciones de todo tipo

Según sus palabras, la dificultad de los trabajos en San Roque reside en que "require a apertura do teito para a impermeabilización e a refacción do tellado" y el tiempo no ha acompañado. Sin embargo, la inestabilidad climática no ha impedido que se pudieran empezar las obras hace dos semanas, por lo que previsiblemente estará completa para el inicio del curso.

Además, el concelleiro también ha querido resaltar otros trabajos realizados durante el mes de julio, como los pintados interiores en el colegio Rodríguez Xixirei en Lavacolla, el pintado y la limpieza de la fachada del Apóstolo Santiago o el nuevo suelo para el patio infantil del CEIP de Fontiñas, que a partir de ahora contará con una superficie de césped artificial además de un arenero.

Del mismo modo, también se ha remodelado el arenero existente en el patio del colegio Lamas de Abade, algunas obras menores de mantenimiento en el Ramón Cabanillas o la intervención en el gimnasio del Raíña Fabiola, que ahora cuenta con una superficie de parqué.

Por otro lado, el concelleiro quiso añadir que se está realizando un análisis del estado de diferentes instalaciones de los parques infantiles de los centros para "planificar as próximas intervencións nestas áreas".

Nuevas obras en agosto

Una vez cumplidos los plazos previstos para julio, desde el Concello se tiene la intención de continuar con las obras durante este último mes de vacaciones escolares.

Según las previsiones actuales, durante el mes de agosto se realizarán trabajos en el CEIP de Vite, donde se trabajará en los pintados interiores y reposiciones de elementos, y en Quiroga Palacios, donde se intervendrá en las canalizaciones, en las que es necesario sustituír una acometida del patio del centro, y se realizarán trabajos de limpieza en la fachada.