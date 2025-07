La jugadora de baloncesto Blanca Millán será la pregonera del Apóstol 2025

De nuevo será una mujer compostelana la encargada de cortar la cinta en las fiestas grandes de Santiago: después de las pandereteiras de Leilía y la chef Lucía Freitas, este año la encargada será la jugadora de baloncesto Blanca Millán, actual escolta en el Baxi Ferrol. La deportista aseguró que se lo pensó un poco antes de dar el sí al ofrecimiento del concello de Santiago, porque dice que su trayectoria deportiva es corta por el momento y, además, por su timidez. Pero finalmente aceptó el ofrecimiento y ya tiene "un primer borrador" del pregón que hará el día 18.

Millán no quiso desaprovechar ni el acto de presentación del programa festivo para meter una primera canasta a favor de la igualdad de trato entre el deporte femenino y el masculino. "As mulleres na cancha temos demostrado con creces o talento, o compromiso e a capacidade inspiradora. Hoxe quero expresar o meu rogo a instucións, entidades deportivas, patrocinadores e medios de comunicación para que nos garantan o mesmo espazo e o mesmo respaldo e visibilidade que ao deporte masculino". Millán añadió "non como un xesto simbólico, senón como una decisión firme pola igualdade real e tamén pola igualdade na sociedade"

apuesta por la música gallega y en el cartel, castelao

Con motivo del Año Castelao, el cartel del Apóstolo 2025 homenajea al escritor y político, con una reinterpretación de una ilustración que hizo el rianxeiro para la misma celebración en 1912. "Este ano non podiamos olvidar ao político que dende o exilio escribiu aquela Compostela", apuntaba la concelleira de Festexos, Pilar Lueiro.

Concello de Santiago El cartel del Apóstol es un homenaje a Castelao

Además, una de las películas que se proyectará en las sesiones de cine al aire libre será 'Antes de Nós', cinta de Ángeles Huerta estrenada en mayo alrededor de la figura del polifacético rianxeiro.

En cuanto al programa festivo, la concelleira defendió unas fiestas "que se consolidan como diversas, descentralizadas, para todos os públicos e toda a familia"

La Praza da Quintana será uno de los principales escenarios un año más. Por ella pasarán Biznaga (viernes 18); la cantautora Sés (lunes 21); el músico senegalés Youssou N'Dour (jueves 22); la Real Filharmonía (miércoles 23); el compostelano Adrián Costa (jueves 24); Maika Makovski (viernes 25), Lura (sábado 26), Baiuca (domingo 27), como cierre del Trad Fest, y Samesugas (lunes 28).

El espectáculo 'De paseo con Nino Bravo e Serafín Zubiri' (miércoles 30), a cargo de la Banda Municipal de Música y el propio Zubiri, y la orquesta Bravú Xangai cerrarán las actuaciones músicales de este emplazamiento de la Ciudad Histórica.

En el parque de Galeras, la protagonista será la música gallega "e en galego", incidió Lueiro, con las actuaciones de los combos de A Casa do Rock el miércoles 23; Aksak el jueves 24; Ker Cuez el viernes 25; Aida Saco el sábado 26; Francisco Castro Trío el domingo 27; los grupos del Centro Xove Patri García y Ginkgobiloba el lunes 28; MJ Pérez el martes 29, y Sheila Patricia el miércoles 30.

La Alameda será la localización en la que se sitúen las orquestas: Grupo Alcázar (viernes 18), Grupo Bomba (sábado 19), Orquesta Alianza (jueves 24), Orquesta Galilea (viernes 25), Los Coleguitas (sábado 26) y Orquesta Miramar (jueves 31). Además, el Palco da Música del parque acogerá, como novedad, un espectáculo familiar en el mediodía del 19 de julio, a cargo de As Tareixas.

y además de conciertos...

El programa 'Danza no Camiño' tendrá lugar el 18 de julio en la Praza de San Martiño Pinario, con espectáculos de Taiwán, Andalucía, Extremadura y Galicia. En Mazarelos, durante los últimos tres días de festejos se celebrará el ciclo Pergrinos Musicais.

El cine al aire libre regresa con el ciclo 'Compostela Cinema', presente en los barrios con las proyecciones de "El amanecer de los Nuggets" , 'El secreto del orfebre', 'Antes de Nós', 'Justicia artificial'. "Rapa" y 'Os demos de barro'.

Turismo de Santiago La víspera del Apóstol se dispararán los fuegos desde tres puntos distintos de la ciudad

La tradición de disparar los fuegos en la víspera del Día de Galicia desde varios puntos de la ciudad llegó tras la pandemia para quedarse: volverá a ser este año desde la Alameda, la Escalinata de Fontiñas y la Cidade da Cultura. El espectáculo comenzará a las 23:30 horas y tendrá una duración mínima de 18 minutos. El día 31 de julio, los llamados "fogos pequenos" con los que se da cierre a las Fiestas, serán desde uno único punto, la Alameda. La hora de comienzo y la duración serán similares a los del día 24.