Japón se suma este año a la Festa do Cocido de Lalín

En un ranking de referencias de la gastronomía gallega, posiblemente el cocido ocuparía, casi en cualquier época del año, puesto destacado, mano a mano con el pulpo á feira. Pero en localidades como Lalín, no hay discusión. Desde la vuelta del verano, el cocido está ya en la carta habitual de los restaurantes: "empezamos un día, logo unha semana e agora... seis meses de cocido!" asegura el regidor, José Crespo.

Hace ya 25 años que el Cocido de Lalín luce la distinción de fiesta de Interés turístico Internacional, un reconocimiento que hay que seguir alimentando (nunca mejor dicho). De ahí que este año, por primera vez se haya buscado a un pregonero de fuera de España, aunque de un país donde el cerdo es muy popular: el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Japón en España, Takahiro Nakamae.

El alcalde de Lalín asegura que fue sencillo convencer al diplomático para que este domingo se acerque a la capital del Deza: en un acto en la embajada, escuchó a Nakamae alabar la calidad del cerdo que importaban desde aquí para su país. A Crespo se le encendió la bombilla y tras una breve conversación, le envió un dossier sobre la Festa do Cocido. La respuesta no se hizo esperar: "non tardou nada, uns días... e iso que eles preparan ben as cousas e son moi metódicos! Non houbo que facer ningunha cousa rara". Si la conexión Japón-Lalín cuaja, Crespo no ve problema alguno en desplazar una delegación gastronómica desde el Deza al país del sol naciente: "fixemos cocidos no Vaticano, en Arxentina, Alemaña...nun montón de sitios polo mundo. Ir a Xapón non sería nada do outro viernes!" Asegura que "en Xapón non hai moitos galegos... pero hai máis dos que parece".

Patricia Iglesias Representantes de Turismo de Galicia, concello de Lalín y el CSHG en la presentación de la Festa do Cocido

UN PLATO "DE KILÓMETRO CERO"

Presumen de un plato elaborado casi en exclusiva con ingredientes de proximidad: "salvo o viño e os garbanzos, dase todo en Lalín...aínda que co cambio climático, non descartamos que algún día se dean tamén", dice el alcalde. "Pero todo o do porco, dende o fuciño ata o rabo, facémolo en Lalín".

El chef Álex Iglesias incide también en que la calidad del producto es algo que hace especial el cocido de Lalín: "as carnes teñen que ser salgadas, afumadas e curadas, para que ese sabor das nosas avoas non se perda. Ti entras nun restaurante de Lalín que teña selo de calidade e ese arrecendo pola porta... é para disfrutar como do cocido da túa casa". Los grelos son también "imprescindibles", aunque este año la cosecha no esté ayudando, "para darlle ese sabor característico, e logo, hai que maridalo ben con un tintiño rico".

Patricia Iglesias En Lalín presumen de que la mayoría de los ingredientes del cocido son de proximidad

Álex Iglesias explica que la mayoría de los restaurantes lalinenses acompañan el cocido con "mínimo cinco sobremesas distintas", pero que nadie se asuste, porque "hai moitas costas arriba e abaixo para mover un pouco o cocido despois".

diez nuevos comendadores en la edición 57 de la fiesta

El programa de actos del día grande de la fiesta se abrirá sobre a las 10.30 h en la Casa Consistorial con la recepción pregonero y autoridades, para dar paso al Capítulo General de la Encomenda del Cocido en el que jurarán o prometerán su cargo las diez personalidades.

Entre los que se comprometerán a defender el cocido en esta ocasión están, además de Takahiro Nakamae, la piragüista Teresa Portela, la presidenta del RC Celta, Marián Mouriño, el presidente y vicepresidenta del grupo Prensa Ibérica, Javier Moll de Miguel y Arantza Sarasola Ormazaba y el artista Acisclo Manzano, que es además el autor del cartel de la Fiesta del Cocido de este año.

El pregón está previsto entorno a las 12.45h, después se celebrará el desfile del Cocido, en el que entre otras asociaciones culturales este año participarán los Xenerais da Ulla.

La música será, de nuevo este año, un ingrediente más de la fiesta durante toda la jornada. Por la tarde, desde las seis ayudarán a "mover" el cocido la orquesta Los Satélites y de las charangas Ardores y KM Cero.