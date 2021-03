'A illa das mentiras', 'Arima', 'Lúa Vermella' y 'Ons' competirán como mejor película en los Mestre Mateo

Ya conocemos cuáles serán los cuatro trabajos finalistas en la categoría de mejor film del año en la XIX Edición de los Premios Mestre Mateo que cada año otorga la Academia Galega do Audiovisual, siempre que la pandemia no lo impida. Como así fue en 2020 pero parece que no se repetirá en 2021.

Al galardón a mejor película optan 'A illa das mentiras', de Paula Cons, 'Arima', de Jaione Camborda, 'Lúa Vermella', de Lois patiño y 'Ons', de Alfonso Zarauza, que deberán esperar a la gala presencial que se celebrará en el teatro Colón de A Coruña el próximo 10 de abril, según se ha desvelado en el acto de presentación de las candidaturas finalistas celebrado este miércoles en el mismo escenario con la presencia de representantes de las entidades colaboradoras.

PRINCIPALES CATEGORÍAS Y NOMINACIONES

Así, entre las principales categorías, están nominados a mejor director: Alfonso Zarauza ('Ons'), Fran Cortizo ('9 fugas'), Lois Patiño ('Lúa Vermella') y Paula Cons ('A Illa das mentiras'). En mejor interpretación femenina están: Inma Cuesta ('El desorden que dejas'), Isabel Naveira ('Néboa'), Melania Cruz ('Ons') y Nerea Barros ('A illa das mentiras'), mientras que a mejor interpretación masculina protagonista optan: Antonio Durán, Morris ('Ons'), Darío Grandinetti ('A illa das mentiras'), Monti Castiñeiras ('A lei de Santos') y Tito Asorey ('Arima).

En mejor interpretación femenina de reparto: Isabel Garrido ('El desorden que dejas'), Lidia Veiga ('A lei de Santos'), Marta Lado ('Ons') y Victoria Teijeiro ('A illa das mentiras'). Los nominados a interpretración masculina de reparto: Josito Porto ('Arima), Milo Taboada ('A Illa das mentiras'), Tamar Novas ('El desorden que dejas') y Xúlio Abonjo ('Ons').

En mejor guion: Jaione Camborda y Alfonso Zarauza ('Ons'); Carlos Montero, Javier Holgado y Andrés Seara ('El desorden que dejas'); Jaione Camborda ('Arima'); y Paula Cons ('A illa das mentiras').

De esta forma, 'Ons' es la que aspira a un mator número de premios al conseguir 13 nominaciones, mientras que 'A illa das mentiras', ha alcanzado 11 y Arima, de Jaione Camborda, siete.

SERIES DE TELEVISION Y DOCUMENTALES

Las series 'El desorden que dejas', de la plataforma Netflix, o 'Néboa', de RTVE, han logrado también varias candidaturas y otros largometrajes notables en la lista de finalistas han sido 'Lúa vermella', de Lois Patiño, o '9 fugas', de Fon Cortizo.

En mejor documental: 'Nación', de Margarita Ledo; 'Nación de muchachos: utopía o muerte', de Javi Camino; 'A media voz', de Heidi Hassan y Patricia Pérez Fernández; 'Dorothé na vila', de Alejandro Gándara y Olaia Tubío. En la categoría de mejor serie: 'Auga seca', 'El desorden que dejas', 'Néboa' y 'O sabor das margaridas'.

Por su parte, están nominados a mejor comunicador de televisión: Alba Mancebo ('Os Castros'), Roberto Vilar ('Land Rober'), Rodrigo Vázquez ('Quen anda aí') y Simone Saibene ('Cinephilia').

GALA PRESENCIAL

La gala será presencial, una "apuesta" de la Academia Galega do Audiovisual, que organiza el evento, con la "bandera de cultura segura por delante", explicó su vicepresidente, Álvaro Pérez Becerra, en el acto. La entidad es consciente, ha dicho, de que los protocolos son "incómodos" pero considera que "valdrá la pena".

La secretaria de la academia, Saamira Ganay, anunció que se presentaron 424 propuestas al certamen, 254 de ellas con autoría masculina. Fueron 146 obras estrenadas en 2020, un 10% menos que el año anterior. Detallando que se presentaron 28 anuncios, cinco cortos animación, 24 cortos, 12 documentales, ocho largos, 25 programas televisión, siete series, cinco series web y 29 videoclips.

COLABORADORES

El director del Agadic, Jacobo Sutil, aseguró en el acto de presentación de finalistas que la gala supone un "incentivo profesional" y también aumenta, dijo, "la creatividad y visibilidad" del sector. "Será un momento para reconocer a todos los trabajadores que, en situación extremadamente difícil, con la incertidumbre que vivimos, siguió trabajando", añadió.

"Fueron las empresas gallegas las primeras que retomaron los rodajes", destacó Sutil, que recordó que Galicia fue la primera comunidad en diseñar un "plan de reactivación del sector cultural" y anunció que pronto habrá ayudas para las salas de exhibición. Isabel Blanco, en representación de la Fundación AISGE, defendió la labor que han realizado en este año de pandemia para garantizar la "supervivencia" de sus asociados, "centenares" de actores y actrices.

También asistieron al evento representantes de la bodega Paco y Lola, la empresa de alimentación Gadis o Deleite, así como de RTVG.