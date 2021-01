Galicia comenzará este domingo a administrar la segunda dosis de la vacuna en residencias de mayores

La Residencia Porta do Camiño de Santiago de Compostela vuelve a ser el lugar escogido para comenzar en Galicia con el proceso de la administración de la segunda dosis de la vacuna contra la covid19 de Pfeizer-BioNTech. Como ya ocurriera hace tres semanas, será una usuaria de esta residencia, Nieves Cabo, quien reciba este domingo a las 8 de la mañana la dosis de refuerzo, justo 21 días después de haber recibido la primera, cumpliendo así lo establecido por la farmacéutica para logar una inmunidad por encima del 90 %.

El encargado de realizar el anuncio ha sido el Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, después de que su gobierno haya repasado la evolución del programa de vacunación puesto en marcha por la sanidad gallega y que, en estas menos de tres semanas, ha logrado ya que el 94 % de los usuarios y empleados de las residencias de ancianos de la comunidad hayan recibido la primera vacuna. En paralelo al programa de vacunación al personal sanitario de primera línea en la lucha contra la pandemia que recibe esta primera dosis desde esta semana.

El objetivo, según adelantó Feijóo, es completar “en tres semanas, entre finales de este mes y los primeros días de febrero”, la vacunación de todas las residencias, exceptuando aquellas en las que está habiendo brotes.

El titular de la Xunta destacaba a su vez la normalidad con la que este miércoles comenzaba la vacunación del personal sanitario que está más en contacto con los enfermos, con algo más de 6.000 profesionales vacunados y el objetivo "de llegar a los 20.000 esta semana”, entre personal de urgencias, críticos, oncohematología, HADO, unidades covid, diálisis, microbiología y 061, entre otros.

“Lo hacemos con un criterio: el 30% del personal de estas áreas y por riguroso orden alfabético. Puede ser discutible, pero es un criterio objetivo”, incidió el presidente de la Xunta, añadiendo que también se está vacunando a los profesionales de Atención Primaria.

RESTO DE PERSONAL SANITARIO Y GRANDES DEPENDIENTES

Feijóo explicaba que a partir del 10 o 12 de febrero se empezará a vacunar a los profesionales sanitarios que no están en la primera línea y al personal de los centros de día y del Servizo de Axuda no Fogar (XAF), mientras que la fase de los grandes dependientes comenzará a partir de marzo.

"Nos gustaría que el ritmo de vacunaciones fuera mayor, pero las vacunas que llegan cada semana son las que son, y no podemos ir más rápido", se lamentaba Núñez Feijóo, destacando que está preparado un equipo formado por 2.200 profesionales, de los que por el momento, sólo están vacunando 200 al no haber dosis suficientes dosis. "Un dispositivo que está muy lejos de conseguir las posibilidades máximas de dispensación”, decía, aunque no culpaba al Gobierno Central de esa escasez ya que "me consta el esfuerzo que, junto a los socios de la UE, se está haciendo para poder adquirir más dosis de vacunas contra la Covid".

La llegada de unas 1.800 dosis de la vacuna de Moderna a la semana incrementará hasta casi 20.000 las vacunas que el SERGAS podrá administrar a partir de esta próxima semana.