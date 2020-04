Fallece con 35 años por coronavirus el actor Esteban Yáñez

Moi tristes polo falecemento do actor e activista Esteban Yáñez @snob, ós 35 anos. Esteban foi o neno "Arroz Hacker" no Xabarín Club ou o Pepiño de Pratos Combinados e moitas outras cousas. As nosas condolencias desde Cans a familia e amigos. DEP https://t.co/0MztZc8SZY