Estudiantes Erasmus+ en Santiago: "Me encanta España, good people"

Más de 15 años llevan en el Lamas de Abade participando en el programa de intercambio estudiantilErasmus+ : tienen hasta un "Rincón Erasmus" en uno de los pasillos del centro, con mensajes que recuerdan la importancia de iniciativas como esta. Repartidos a modo de hojas de árbol en papeles de colores, se leen en distintos idiomas lemas a favor de la diversidad o contra el racismo: "Europa xa non é un continente de brancos", "Es importante enseñar las ventajas de la diversidad", "A form of hatred that generates racial inequality" (una forma de odio que genera desigualdad racial...)

Esta semana reciben a 21 estudiantes también de secundaria, llegados de Lituania, República Checa y Rumanía, que conviven en los hogares de otros tantos chicos y chicas de Santiago, como Carla. Ella no viajará este año, pero sí que estuvo hace dos cursos en Italia y quedó encantada. "Estivemos nunha pequena illa do golfo de Nápoles...a verdade é que o pasei moi ben, a xente... súper agradable, tratáronnos xenial e o que máis me gustou é que vivimos experiencias que ao mellor, non houberamos vivido sen ir de Erasmus" Este curso acogen en casa a una estudiante rumana: "aínda viñeron onte, é moi maja... A verdade é que costa un pouco entendernos pero bueno, co traductor (do teléfono) apañamos".

Gustoume relacionarme coa xente, todo o mundo debería vivir esta experiencia

Igual de entusiasmado se muestra Martín: él viajó con el programa Erasmus a Portugal y ya recibió a un chico turco el curso pasado. "Conoces nuevas personas, cómo es su vida, cómo son sus tradiciones, qué le gusta..."

Desde ayer está en su casa un estudiante rumano. Martín ejerce de traductor con sus padres, que no saben inglés, pero hay momentos en los que a buen entendedor, pocas palabras, como en la primera cena en casa: "había tortilla de patatas y se tomó tres trozos... así que por ahora bien. Nunca la había probado", explica Martín, y añade que en los próximos días tienen previsto preparar más comidas típicas también de Galicia, para dejar un buen sabor de boca a su invitado.

El chico al que le gusta la tortilla es Luca: igual que le ocurre a muchos adolescentes que participan en este programa, la experiencia Erasmus es su primer viaje fuera de su país y sin sus padres, así que está encantado. No concreta lo que conocía de España, pero todo son buenas impresiones: "good impression, I like Spain, me gusta todo lo que he visto, allí donde vamos hay buena gente" repite una y otra vez.

La profe que viene con el grupo desde la ciudad rumana de Iasi es Mirella y ratifica que todo el grupo está ilusionado con el viaje a España:"tenéis un país muy hermoso, tradiciones... cuando hablamos de venir a España, todos dijeron Spain...uauuuu! Esperamos que esta experiencia sea muy útil para todos", añade.

LAMAS DE ABADE ESTRENA CERTIFICACIÓN ERASMUS+

Desde hace tres años, José Besada es el coordinador Erasmus+ en el Ies Lamas de Abade. Él da clase de Matemáticas, pero asegura que en una iniciativa así se implican prácticamente todos los departamentos. Por supuesto que supone un esfuerzo adicional, pero que merece la pena: "vendo sobre todo cando hai familias que ás veces é a oportunidade que teñen os rapaces para viaxar... pois... e que todos ata o de agora sempre queren repetir, pois... é unha satisfacción!"

Lo bien que lo llevan haciendo durante años en este instituto santiagués los ha llevado a recibir este año la acreditación Erasmus+, un reconocimiento que les garantiza seguir recibiendo financiación europea durante seis años más: "é como dicir... este centro, confiamos nel" explica José. Y esto significa garantía de una actividad que resulta prácticamente gratuita para las familias. Quedan fuera algunos gastos: "o ano pasado fumos a Polonia e quixemos aproveitar e ir uns días antes, para ir ao campo de concentración de Auschwitz, ás minas de Sal...Entón, dependendo do presuposto, igual teñen que poñer algo, pero testimonial" y añade que "pero non queda ninguén sin ir por problemas económicos, xa buscaremos a maneira".

También para los jóvenes que disfrutarán esta semana en Santiago tienen preparadas un montón de actividades, empezando por la visita a la Catedral. También se desplazarán hasta A Coruña, para conocer la ciudad y varios museos, y celebrarán un festival el jueves en el propio instituto, con degustación gastronómica incluida. Los compostelanos tendrán que esperar hasta la primavera para devolverles la visita.

