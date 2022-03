Esteban, transportista gallego de 25 años: "No queremos calderilla"

Las áreas industriales, el Polígono del Tambre o Costa Vella han vuelto a ser el epicentro de la protesta de los transportistas desplazados a la capital de Galicia por segunda jornada consecutiva en lo que llevamos de semana, la tercera desde que arrancó la huelga del transporte. Con todo, por la tarde han regresado a zonas más urbanas de Santiago, como la Avenida Cruceiro da Coruña y San Caetano. Quieren hacer visible su problemática.

Herrera en Cope Santiago se emitió este 24 de marzo desde el camión de Esteban, un transportista de A Estrada de 25 años al que el volante le viene de familia. Su padre ya se dedicaba a esto, así que en cuanto tuvo edad para subirse a la cabina , no se lo pensó. La suya es una vida fuera de casa prácticamente toda la semana: por España pero también fuera. Hacen recorridos por Portugal y sur de Francia. Así que, nos reconoce, que pasa mucho tiempo sin ver a la familia: "La semana fuera no hay quien la quite... podemos venir un día a la semana a casa. Tres años aquí y 357.600 kilómetros".

Esteban recordaba en conversación con Paula Pájaro en la cabina de su camión que más del 50% de lo que pueda ingresar se va para el depósito del carburante: "Ahora mismo, trabajes lo que trabajes... más de la mitad va para gasóleo. Estos depósitos llevan sobre 1.250 litros, pues cada oyente en su casa que eche cuentas". A eso hay que sumar peajes, seguridad social, préstamos... "No llevas nada para casa".

Los transportistas como Esteban se sienten además apoyados, de ahí que no están dispuestos a conformarse con cualquier cosa que les ofrezcan en la reunión con el gobierno central: "Que sepan que seguimos luchando y que esto no se acaba con calderilla. Vemos que la gente nos apoya y tenemos que seguir".

Vídeo





"DE HÉROES A VILLANOS"

A la cabeza de la marcha lenta por las calles de las áreas industriales de Compostela,veíamos letreros con carteles que recordaban que los transportistas estuvieron en los momentos más duros de la pandemia para que no nos faltase de nada: "Éramos héroes y ahora somos villanos". Se lee en una pancarta. Y es que para ser camionero hay mucho a lo que hay que renunciar: tiempo con familia y amigos, en tu casa, sufrir largas horas detrás del volante y hasta problemas de seguridad. Esteban nos cuenta que tuvo algún que otro susto por robos en áreas de servicio. No solo por la sustracción de combustible, también dentro de la cabina y lo sufrió él mismo en sus propias carnes cuando lo intentaron adormilar para llevarse lo que tenía en el camión. Por eso entiende que su trabajo tiene que conocerse, los riesgos que entraña deben estar compensados de manera digna.

Audio





ALBERTO, TRANSPORTISTA DE SANTIAGO: "NO QUEREMOS VIVIR DE SUBVENCIONES"

De nuevo camiones sin carga y tractores salían a protestar. Eran alrededor de 200. Recuerdan, además la dificultad que tienen para repercutir los costes en el precio final que cobran por su trabajo. Nos lo contaba también en la movilización esta mañana en Santiago otro camionero, Alberto: "Pasamos de 4.000 euros de gasoil a 7.000 o casi 8.000... yo, esa diferencia, ¿a quién se la repercuto? Si no puedo cobrar más... que me digan las empresas lo que quieran, eso es mentira, nosotros tenemos que cobrar por nuestro trabajo. Esto es insostenible". Alberto tampoco quiere subvenciones: "¿Vamos a vivir de subvenciones? No nos vale de nada... ¿de dónde lo sacamos? Los impuestos que están cobrando son una animalada. Solo nos queda protestar".

Audio Alberto, transportista de Santiago: "No queremos vivir de subvenciones"