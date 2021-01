Enero gélido en Santiago

El frío de estos días está en boca de todos: en Santiago de Compostela los termómetros han marcado valores en negativo. En los primeros días del año 2021 las mínimas en la capital de Galicia han sido de -2º centígrados. Según avanzan las horas, el mercurio va subiendo ligeramente, pero a las 12 horas del mediodía de la víspera de Reyes, aun en Compostela no pasabn de los 2º positivos.

¿CÓMO SERÁN LOS PRÓXIMOS DÍAS EN SANTIAGO?

De momento nos podemos ir olvidando de la lluvia en el área de Santiago: en la primera semana íntegra de enero no tendremos precipitaciones hasta el viernes, 8, por la noche. El día 5 viene nublado, pero también con grandes claros y mucho frío: máximas que no van a pasar de los 7º. El día de Reyes será muy similar, aunque con cielo muy despeado y, de nuevo, frío: mínimas bajo cero y máximas que no van a superar los 8º.

¿Cómo serán los próximos días en Santiago? Fuente: MeteoGalicia

Para compensar un pouquiño a friaxe que estamos tendo arestora, queremos compartir este fermosísimo abrente que nos mostra a nosa webcam desde Sálvora (#Ribeira) con estas cores tan cálidas��(a mínima na illa foi de 4ºC!!) #FelizMartespic.twitter.com/fzB8NAcqwk — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) January 5, 2021

¿NEVARÁ EN COMPOSTELA Y COMARCA?

A pesar de que alguna predicción señalaba que podría haber nieve en Santiago, de momento no parece que sea así, aunque en el tercio norte de Galicia la previsión indica que la nieve hará aparición en cotas bajas, de 400 o 500 metros.

Lo que sí hemos tenido en Santiago y alrededores son heladas: campos y parques han amanecido cubiertos de un manto fino blanquecino y ha costado arrancar los vehículos y deshacer la capa de hielo posada en los cristales.

Las estampas nevadas, no obstante, sí se dan, sobre todo en zonas de la montaña de Lugo.

Bos e conxelados días! Segue o frío e despois das xeadas da noite, as temp máx quedarán como as de onte, moi baixas.

Os chuvascos caerán sobre todo á mañá na metade norte, de neve arredor dos 400-500 m.

��Grazas Manu Paredes pola foto de onte en Roupar (#Xermade) con neve a 450 m pic.twitter.com/tUPoQm8vTj — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) January 5, 2021

La comunidad ha vivido una noche (la del 4 al 5 de enero de 2021) y una mañana gélida en la que los termómetros han bajado de los 9 grados bajo cero en varios puntos de la provincia de Ourense, la más afectada por las temperaturas extremas. En concreto, la temperatura mínima registrada ha sido la del municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras, donde se han alcanzado los 9,5 grados bajo cero.

Sin embargo, también en Cabeza de Manzaneda y en Calvos de Randín, ambas en Ourense, el mercurio llegó durante la noche o primeras horas de la mañana a los 9,1 grados bajo cero.

En Verín, la mínima de este martes marcó -8,1 grados, mientras que en Viana do Bolo y A Veiga se alcanzaron los 7,7 bajo cero. En Baltar la mínima fue de -7,3, en Vilariño de Conso de -7,2 y en Pedrafita do Cebreiro de -7,1 grados.