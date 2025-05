Emilia Seoane, pionera de las ingenieras de Telecomunicaciones en Galicia: "Me preguntaban si el trabajo era para mi hermano o para mi novio"

Emilia Seoane era ya una joven de amplio espectro incluso antes de estudiar "Teleco": le gustaba la música, también el periodismo… pero en casa la animaron a elegir una carrera con más salidas profesionales, así que hizo la maleta y se marchó a Madrid para ser ingeniera. Era 1968 y en Galicia todavía faltaban casi treinta años para que empezase a impartirse esta formación en Vigo. Emilia recuerda que, incluso antes de entrar en clase por primera vez, ya se dio cuenta de que lo de ser pionera...no todo el mundo lo veía con buenos ojos.

"Estaba mirando en el tablón de anuncios en qué grupo me tocaba y escucho por detrás a alguien que dice... y qué hace una chica aquí, debería estar en su casa con la escoba!" Eso en el pasillo, pero también dentro del aula, donde era la única alumna en aquella promoción de la especialidad de Imagen y Sonido se encontró a gente dispuesta a "ponerle la proa" ya desde la primera clase.

"Me daba clase el catedrático (no quiero decir el nombre, evidentemente) pero muy digno él, dijo alto y claro que las señoritas excusan venir a clase porque total, no van a aprobar!" Pero claro que aprobó: se graduó en 1973 como Ingeniera Técnica de Telecomunicaciones.

Recuerda que en Madrid, entonces las empresas iban a buscar a los recién licenciados directamente a la facultade. En su caso, tuvo que regresar a Galicia por motivos personales y aquí la situación tenía poco que ver. Por una parte, por el desarrollo de las telecomunicaciones: estaba casi a años luz y sobraban los dedos de una mano para contar las empresas del sector. "Estaba Telefónica, Correos y Telégrafos, en Santiago Televés... pero nada más". Pero además, lo de contratar a una mujer para un puesto de ingeniera, chirriaba hasta el punto de que Emilia no ha borrado de su memoria conversaciones casi surrealistas: " la respuesta inevitablemente era la misma", cuenta entre risas: "es para tu hermano, para tu novio... pero cuando decía que era para mi, entonces... a bueno, no...lo sentimos mucho" Ni se molestaba nadie en pedirle el currículum.

En los planes de Emilia no estaba quedar mano sobre mano, así que se puso a dar clases de refuerzo a alumnado de secundaria, pero no por mucho tiempo: en 1985 nacía la televisión autonómica "y se ve que no debían de tener mucha gente, porque allí me acogieron con los brazos abiertos".

Primero en la TVG y más tarde en Retegal, Emilia Seoane estuvo al frente del equipo técnico que se encargó de buscar los emplazamientos idóneos para que la señal televisiva llegase a toda la comunidad. "Había semanas que no aparecía por casa, no me daba tiempo... porque teníamos que ir a buscar los puntos desde los que podíamos enlazar hasta Santiago, todo el día monte arriba, monte abajo"

Pero echando la vista atrás, ahora recuerda con cariño los frutos de aquellos enormes esfuerzos: "para mi haber puesto mi granito de arena en todo el proceso de desarrollo de las telecomunicaciones en Galicia, es una gran satisfacción... En estos momentos en Galicia tenemos una red de lo mejor de España, no tenemos nada que envidiarle al resto de las comunidades" asegura.

Ella era la encargada del departamento de enlaces en la TVG cuando se retransmitió por primera vez "la Vuelta Ciclista a Galicia, fue impresionante, porque con tres equipos tuvimos que hacer toda una vuelta..." Emilia también puede decir "yo estuve allí"... en la primera retransmisión televisiva desde los Ancares. El vicepresidente de la Xunta de entonces, José Luis Barreiro Rivas se había desplazado hasta alli "creo que por el día del Medio Ambiente, o algo así... y entonces tuvimos que hacer una retransmisión que fue una auténtica aventura" recuerda de nuevo entre risas.

¿por qué la brecha de género?...buena pregunta

Su gesto se vuelve más serio hablando de lo lentos que van otros cambios, como la incorporación de la mujer a las carreras tecnológicas como la suya.

Jubilada dende hace unos años, Emilia Seoane continúa formando parte del grupo de trabajo Mujeres Ingenieras en Red, en el que profesionales de toda España tratan de hacer visible la labor que realizan en el sector de las Telecomunicaciones.

La falta de referentes se apunta en muchas ocasiones como una de las causas de esta brecha de género. Ella, que tiene ganada a pulso la consideración de pionera, no le encuentra una explicación clara, porque además considera que la suya es una profesión, por encima de todo, estimulante: "te permite innovar, estamos en continuo desarrollo, no puedes parar de estudiar nunca, no puedes aburrirte, no hay opción", insiste.

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones reconoció a Emilia como ingeniera del año en 2023

Pero las cifras, por el momento, indican que hay que seguir picando piedra, o mejor, en este caso, tendiendo enlaces: apenas el 10% de los ingenieros técnicos de Telecomunicaciones colegiados en Galicia son mujeres y en la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo, que sí supuso en su momento un empujón a la entrada de mujeres en el sector, sigue con una gran descompensación de género en el número de matrículas. Uniendo grado, másteres y programas de doctorado, hay 171 alumnas por 587 alumnos.

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Galicia le otorgó a Emilia Seoane el reconocimiento a la Ingeniera del Año en 2023. Patricia Agrelo, la secretaria del COETTGA recuerda que "foi unha das persoas que analizoun onde se colocaban esas antenas para que hoxe prendamos a nosa tele e podamos ver a galega!". Y añade que "tela de man para poder escoitala é un dos principais referentes que podemos ter a día de hoxe"