"Echo de menos ahora que Julio César ganara elecciones cumpliendo lo que prometía en campaña"

Maldita Roma es la segunda entrega de la novela histórica sobre Julio César en la que lleva años embarcado el escritor Santiago Posteguillo y que finalmente, a pesar de haberse ideado como una trilogía, acabará siendo una hexalogía, ya que ha decidido extender el relato a las seis entregas.

Algo que responde "no a extender el relato, sino a ajustar el tiempo narrativo, que va a ser diferente en cada libro ya que la vida de César se va intensificando según van pasando los años, y es en la época final cuando ocurren más cosas".

Aunque para comprobarlo tendremos que esperar ya que apenas ha comenzado con la escritura de la tercera entrega de esta saga que vuelve a novelar los pasajes históricos más importantes de un personaje del que Santiago Posteguillo no duda en calificar como "un político que, a diferencia de lo que ocurre en el s. XXI, ganaba las elecciones cumpliendo lo que prometía en campaña", como demostró "aplicando la reforma agraria el primer día de su mandado, aunque eso le llevara a enfrentarse al Senado".

Contra personajes como Cicerón o Catón, que junto a otros como Espartaco,Cleopatra o Pompeyo pasan por este Maldita Roma y que para Posteguillo "ya solo cada uno de ellos merecería una novela o una saga", aunque ahora se centrará en culminar el reto de su hexalogía sobre Julio César del que asegura "sigo aprendiendo con lecciones como saltarse las normas militares para ganar batallas, como en la guerra de las Galias, o cuando hace de la necesidad virtud al aprovechar su exilio para llegar a la isla de Rodas y aprender con el mejor maestro de oratoria por si surgía la oportunidad de volver al Senado; algo que, finalmente se produjo".

Lo que le convierte en alguien "que quiere mejorar constantemente, que es lo que me pasó a mí", asegura el escritor valenciano, "cuando con 20 años nadie en las editoriales me hacía caso y me fui a Estados Unidos a estudiar literatura creativa que aquí no se enseñaba".

A día de hoy Santiago Posteguillo es el autor de novela histórica más leído en castellano con más de 4 millones de lectores.