Doble imagen de Cristo Crucificado en el cartel de la Semana Santa de Santiago

La cuenta atrás para la Semana Santa 2025 está ya en marcha y como cada año, la presentación del cartel ha sido el primer paso en el camino. Se encargó de elaborarlo la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paciencia de Conxo, que quiso jugar en casa a la hora de la presentación, además, en un lugar bastante desconocido: la capilla del Cristo, en el interior de la Iglesia de la Merced. Allí se custodia el crucificado obra de Gregorio Fernández, que no podía faltar en el cartel de este año. No una, sino dos imágenes de Jesús en la cruz lleva el cartel, porque la cofradía ha querido que aparezcan la copia que procesiona, del escultor José Gambino, y el que ya no sale del templo desde hace más de un siglo. Mercedes Franqueira, la presidenta de la Cofradía explicaba en la presentación que el de Gregorio Fernández es "o que orixinou toda a aventura da confraría, unha talla preciosa, marabillosa, que reflexa un realismo tremendo", así que han optado porque figuren las dos.

Hay además una referencia a la catedral de Santiago, con la Puerta de Platerías, que es por donde accede a la seo la procesión del Cristo de la Paciencia el Martes Santo. Además, en el cartel, a los pies del Cristo, flores rojas, que son tradicionalmente acompañana al crucificado.

El pregón de la Semana Santa de Santiago tendrá lugar el 5 de abril en la iglesia de las Mercedarias. Mercedes Franqueira explicó que han invitado como pregonero este año al presidente de la junta de Cofradías de Semana Santa de Medina del Campo, David Muriel Alonso. En esta localidad vallisoletana, la celebración de la Semana Santa entierra sus raíces a comienzos del siglo XV y desde 2011 está reconocida como fiesta de interés turístico internacional.

¿fECHA FIJA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PASCUA?

En la presentación del cartel, el Arzobispo de Santiago invitaba a hacer presente en la calle un año más la realidad de la fe, aprovechando la Semana Santa que este año se celebrará entre el 11 y el 20 de abril. Monseñor Prieto señalaba que sería interesante que de una vez hubiese acuerdo para establecer una fecha fija para la celebración de la Pascua, que desde el siglo cuarto depende de un cálculo astronómico: "o domingo seguinte á primeira lúa chea tralo equinocio de primavera", recordó. "O Papa Francisco ten un empeño especial... supoño que é cuestión de falar". "Oxalá!". El azobispo compostelano subrayó que la resurrección "é o centro da fe para un cristiano e celebrala unida sería un gran paso nese camiño da unidade".

Prieto agradeció el trabajo de las cofradías que "fan que a Semana Santa vaia tendo ano tras ano unha presencia significativa na cidade". "As rúas de pedra fanse pedras vivas cando chega a Semana Santa", aseguró.