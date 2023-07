Diez años del accidente del Alvia en la curva de Angrois: las víctimas a la espera del fin del juicio

Se cumplen 10 años del trágico accidente de Alvia en la curva de Angrois que todavía se sigue investigando. En unos minutos comienza una manifestación en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela en memoria de las víctimas.

Tal día como hoy, el 24 de julio de 2013, Santiago de Compostela se preparaba para celebrar su día grande de Santiago Apóstol, pero lo que se vivió, por desgracia, fue el peor accidente de la historia de Galicia.

El tren Alvia que salió de la estación de Chamartín en Madrid destino Ferrol, descarrilaba a pocos kilómetros de la estación de Compostela.

Los vecinos de la zona como Pilar lo recuerdan con horror como han contado en COPE Santiago: "Sentí un golpe muy fuerte, dije ay Dios mío creo que cayó un camión de autopista".

El barrio de Angrois volverá a ser, este 24 de julio, epicentro del recuerdo. Esta tarde, al pie de las vías, tendrán lugar los actos centrales. Antes, esta mañana saldrán en manifestación las víctimas por las calles de la ciudad desde el Obradoiro donde a la 13 horas leerán un manifiesto.

Víctimas del Alvia, en COPE: "Han pasado diez años y la justicia lenta no es justicia"

Las víctimas del accidente de Angrois responsabilizan a ADIF por una serie de negligencias encadenadas. Para las víctimas la Justicia, cuando está a punto de concluir el juicio que comenzaba en octubre de 2022, ha sido muy lenta como contaba al comienzo del macro proceso Jesús Domínguez, presidente de la asociación de víctimas, en Herrera en COPE.

“Una sensación agridulce. Que haya pasado una década, hay víctimas y familiares que desgraciadamente ya no están aquí y para ellos nunca habrá justicia. Después de que la UE haya pedido a los distintos gobiernos que se haga una investigación independiente, que ningún gobierno lo haya hecho, la verdad es que las instituciones del Estado han hecho lo posible para ocultar lo que pasó aquí en Galicia”, respondía.

Domínguez resta responsabilidad de lo sucedido al maquinista, que tuvo un error humano, y culpa a ADIF: “El maquinista va a 200 km/h porque se lo indica el libro horario. No había ninguna señal ni lateral ni en cabina y lo que hace es frenar tarde. Un tren tarda en frenar 2 km. Hubo un engaño, se vendió la alta velocidad de esos trenes con los sistemas de conducción automática, lo vendió el señor Pepiño Blanco, lo cual se demostró que era absolutamente falso, porque si no, no habría ocurrido el accidente y se modifica el proyecto. La normativa obliga a hacer un análisis de riesgo si se modifica la seguridad.

Y luego lo que ocurre, más adelante, es que la UTE dice 'aquí hay un riesgo de que el maquinista no frene a tiempo' y el señor Cortabitarte, el director de seguridad de ADIF no hace ese análisis de riesgos. Luego más adelante, cuando ponen el tren en funcionamiento, el sistema de seguridad generaba unos retrasos y lo que hacen es desconectarlo. Entonces, evidentemente, tiene mucha más responsabilidad ADIF que un señor que comete un despiste. Un equipo que se salta una normativa reiteradamente, entendemos que no es lo mismo que un error humano, cuando al maquinista solo le das un teléfono móvil. El maquinista solo tenía un papel que decía que tenía que entrar en Angrois a 80 km/h. Y uno tenía como referencia un chalet con piscina para empezar a frenar y otro un túnel. Era un accidente que estaba cantado”.

Un fallo humano que se podría haber evitado: “No había ninguna señal de limitación de velocidad, y por eso está imputada ADIF. La velocidad no la decide el maquinista, se la impone la empresa para cumplir los horarios. El maquinista lo que hace es frenar tarde. Cuando ve la curva, él frena, pero no le da tiempo a reducir la velocidad. Nosotros pedimos cuatro años tanto para ADIF como para el maquinista. Somos una asociación con muchas sensibilidades. Y la gente ha ido cambiando de opinión a medida que ha ido conociendo estas negligencias. En un primer momento se focalizó mucho, porque así quisieron las instituciones en el maquinista. Hubo un aviso de un maquinista a diez altos cargos de RENFE. ¿Qué es peor, un despiste, o diez personas que les llega un correo avisando de que iba a suceder y no hacen nada con ese correo? La gente cuando ha conocido esa cadena de negligencias, esas prisas por inaugurar, esa desconexión del sistema de seguridad, pues evidentemente hay ido cambiando”.

Las víctimas lamentan también la lentitud de la justicia: “Habrá pasado una década cuando acabe el juicio, y una justicia lenta no es justicia. Se ha abierto un procedimiento a España y si las cosas no tienen consecuencias, no van a cambiar. Los políticos siguen presionando para inaugurar infraestructuras y deben ser los técnicos los que decidan”.

