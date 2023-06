Colas desde primera hora para volver a abrazar al Apóstol en la Catedral de Santiago

La pandemia eliminó de las vidas de todo el mundo el gesto del abrazo durante mucho tiempo. Al Apóstol Santiago, salvo en contadas ocasiones, como en la reciente toma de posesión del Arzobispo Monseñor Prieto, hacía ya tres años y tres meses que nadie lo rodeaba con sus brazos, pero desde hoy miércoles ya es posible de nuevo.

Un gesto muy esperado sobre todo por miles de peregrinos, como Martiña, una mujer brasileña que fue de las primeras en completar su camino con este símbolo: "viñemos especialmente con esta finalidade, e foi uma emoción mui grande... foi mui gratificante, un momento mui esperado por nós", contaba a la salida del templo, por la Porta dos Abades.

Entorno a las once de la mañana empezaba a formarse la cola en la entrada norte de la Catedral, la Azabachería. Esta es una de las novedades: si hasta ahora, el acceso habitual al templo era por la puerta de Platerías, para evitar aglomeraciones y controlar también que no haya masificación en el interior, la visita al camarín del Apóstol para el abrazo será exclusivamente por Azabachería, con salida por una de las puertas que da a la Praza da Quintana.

Allí nos encontramos también a Gloria, una peregrina que vive en Italia y completaba hoy el recorrido desde Oviedo del Camino Primitivo. "casualmente nos lo dijo un amigo italiano, que a partir del 14 se podía volver a abrazar al Apóstol". Y añadía: "es una experiencia muy bonita, muy bonita, te vas con un poco más de paz". Lorena también llegó hoy, en su caso desde Saint Jean Pied de Port. Un mes de peregrinación con muchas experiencias estupendas que se colmaba con la sorpresa del abrazo:"no lo sabíamos y nos hace muchísima ilusión, de hecho íbamos a recoger las cosas para marcharnos, pero nos vamos a quedar por supuesto para hacerlo porque ya es... el culminar todo", aseguró a Cope Santiago.

FOTOS, NO POR FAVOR

El director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, explicó que se espera una gran afluencia, así que está prohibido hacer fotos desde el camarín del Apóstol, para no ralentizar la visita: "o que hai que facer é o xesto do abrazo e seguir para adiante, non agardar a que alguén me faga o selfie etc etc... porque si non, o número de peregrinos será moito menor".Y ya por razones de higiene, se recomienda que no se acerque el rostro ni se bese la imagen de Santiago, para evitar cualquier tipo de contagio.

A pesar de que se vayan recuperando todas las tradiciones y el incremento de visitantes siga creciendo, la entrada en la catedral de Santiago sigue siendo gratis. Daniel Lorenzo explicó que aunque esto suponga un esfuerzo para la financiación del mantenimiento y la restauración del la seo composelana, un centro de peregrinación como este y cabecera de la iglesia diocesana, debe permanecer abierto con todas las facilidades: "non creo que debamos cambiar algo que é esencial e propio desta Catedral, que é tamén santuario e lugar de peregrinación, todo iso hai que telo en conta", explicó Lorenzo.

UNA TRADICIÓN SECULAR QUE HA IDO CAMBIANDO CON EL PASO DEL TIEMPO

Al siglo XII, cuando se instaló la imagen de Santiago presidiendo el altar mayor, se remonta la tradición del abrazo, aunque desde entonces los cambios hayan sido muchos. El presidente de la Fundación Catedral indicó que al principio era necesario atravesar el presbiterio para subir hasta el Apóstol, porque no había escaleras laterales. También en el pasado existía la tradición entre los peregrinos de coronar al santo colocándole sus sombreros, de ahí que se instalase un aro sobre la cabeza de la imagen: "hai quen pensa que isto foi así dende Adán e Eva, pois non", bromeaba Lorenzo.

Lo que no varía es el horario de apertura del templo, que sigue siendo ininterrumpido desde las 8.30h hasta las 21.00h. Los abrazos, igual que ocurre en general con las visitas al interior de la seo, se suspenderán unos diez minutos antes del inicio del culto, para retomarse después.

En 2019 se hizo una estimación y se calcula que más de 300.000 personas pasaron a dar el abrazo al Apóstol. Se espera que esa cifra se quede pequeña, porque también se está quedando pequeño el dato de peregrinos que visitan Santiago año tras año: en lo que llevamos de 2023, estamos rozando las 150.000 compostelas entregadas, y todavía quedan los meses más fuertes de llegada, desde ahora y hasta finales de otoño.

