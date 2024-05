El cierre del aeropuerto de Peinador trae viajeros enfadados al Rosalía de Castro (Santiago)

"Ahora me explico la media hora de espera por la maleta!" El que habla es Manuel, un tinerfeño que aterrizaba esta mañana en el aeropuerto Rosalía de Castro-Lavacolla y se encontraba con los daños colaterales del cierre de Peinador. Él no tenía ni idea, claro, de que han empezado obras en el aeropuerto vigués. "No nos han dicho nada, sólo que están saturados": respuesta ante la protesta por la demora en la entrega de maletas.

Laura y Carmen sí que estaban convenientemente informadas: y enfadadas. Ellas se vinieron a Santiago a coger hoy vuelo a Málaga: "el de hoy ya sabíamos que salía desde aquí", explica Laura, pero lo que no entienden es que hasta finales de mes no vayan a disponer de ningún vuelo en su ciudad de residencia, Vigo, pero tampoco haya una conexión alternativa entre Peinador y el aeródromo compostelano: "yo voy muchas veces a Madrid, y tendré que venir o en tren o en mi coche para venir hasta aquí, porque no hay una lanzadera, y no me lo explico", insiste Carmen. Su compañera añade: "la verdad es que empleamos más Oporto o Santiago que Peinador, porque Vigo vuela a poquísimos sitios, sólo si vas a Madrid... vuelos internacionales casi no hay!"

Silvia es otra viguesa que hoy ha tenido que cambiar planes de viaje: trabaja en Tenerife y para ella es un incordio tener que venir a Santiago. "Siempre vuelo desde Vigo, y los vuelos son mejores para mi... Peinador me queda al lado y aquí... una hora, hay que pagar autopista... Además, desde Vigo tengo vuelo directo y aquí, para ir a Fuerteventura, tengo que coger escala y allí lo tengo más fácil".

CONVOCADA HUELGA EN IBERIA

Iberia es la compañía que tendrá que operar una media de dieciséis vuelos más cada día en Santiago: los que prestan en Vigo Air Europa y Binter . Lo hará sin refuerzo alguno de personal, según denuncian desde el sindicato UGT. De hecho, esta central ha convocado huelga los días 16 y 17 de mayo para reclamar incremento de plantilla mientras dure esta situación "que se conocía desde hace meses", asegura a Cope Bernabé García. "En números te podría decir que nos hacen falta unos quince operarios más de los que tenemos y unos quince administrativos más, para poder sacar la operativa adelante en buenas condiciones, porque además, todas las compañías que atendemos son clientes que pagan para que pestemos el servicio conforme a unos estándares, que cada uno pide los suyos". "Nosotros encantados de tener más trabajo, pero para eso hace falta gente, el trabajo no sale adelante solo".

Otras empresas de servicios en Lavacolla también valoran ir a la huelga esos dos días por el incremento de trabajo. Rafa Peña, delegado de CIG en el servicio de atención a personas con mobilidad reducida, aseguró en Cope que "hoxe por exemplo hai programadas máis de 90 operacións, unhas cifras que nos só manexamos aquí pois nas voltas de Semana Santa... en temas moi puntuais. Pero é que non sei como pretenden que fagamos aquí os mesmos o que fan cincocentos traballadores en Vigo!".

Desde el aeropuerto aseguran que se han reforzado servicios como limpieza y seguridad, para adecuarlos a la demanda de los meses de más actividad. Otros, como el PMR (servicio para personas con movilidad reducida), se reforzarán "cuando sea necesario", precisan fuentes de Aena. "Hemos estado en contacto permanente con el aeropuerto de Vigo y desde hace meses nos venimos preparando para atender la demanda que solicitan las compañías ante la obra de Vigo", explica el director del Rosalía de Castro-Lavacolla, Marcos Díaz. Añade que el aeródromo compostelano tiene "capacidad para atender a más cuatro millones de pasajeros al año y hemos adaptado los servicios necesarios para poder atender a los pasajeros con la calidad habitual".



El reto está, en todo caso, en saber qué pasará durante este mes de mayo si vienen a Santiago más de 98.000 pasajeros más, que fue la cifra que marcó Peinador en 2023.





