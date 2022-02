Cien vecinos de Ribeira podrán asistir a la Premier de "Operación Marea Negra" en la Casa do Mar

Poco a poco vamos conociendo más detalles de la Premier de la serie "Operación Marea Negra" que este viernes se va a producir en la localidad coruñesa de Ribeira, en el Auditorio Municipal, para poder disfrutar del primero de sus cuatro capítulos, poco antes de que ésté dispiible en la plataforma Prime Video.

Según informa el ayuntamiento ribeirense, se abre la posibilidad de que cien vecinos y vecinas tengan la oportunidad de asistir también al estreno en la vecina Casa del Mar de Ribeira, que se producirá al miesmo tiempo del pase en el Auditorio.

Para ello, a partir de mañana jueves, 24 de febrero, a las 10 de la mañana se publicará en la página web del Ayuntamientowww.ribeira.gal un formulario donde poder anotarse gratuitamente y reservar una butaca por riguroso orden de inscripción.

El formulario está operativo hasta las 23.59 de la noche pero se prevé que el centenar de plazas quede cubierto mucho antes dada la expectación generada.

EL ELENCO DE LA SERIE SALUDARÁNA LOS ASISTENTES

La apertura de puertas de la Casa del Mar tendrá lugar a las 21 horas, con previsión de que los actores y actrices presentes en el evento, entre ellos Álex González, Nerea Barros, David Trejos o Manuel Manquiña, visiten y saluden a los asistentes en torno a las 21.30 horas, antes de dar comienzo a la proyección del primero episodio de esta serie de Ficción Producciones para Amazon Prime Video.

Serie que durante los pasados meses de julio y agosto escogió algunos de los parajes costeros de Ribeira para el rodaje de sus escenas. Concretamente se rodó en los puertos de Aguiño, Palmeira y Santa Uxia, aunque el rodaje se extendió a otros muchos puntos de la comarca del Barbanza.

Escrita por Patxi Amezcua y Natxo López, y dirigida por Daniel Calparsoro, Oskar Santos y Joao Maia para Amazon Prime Video, la serie, que cuenta la peripecia de los tripulantes del narcosubmarino hundido en la ría de Aldán en noviembre de 2019, está producida por Ficción Producciones y Ukbar Filmes, junto a la televisión pública portuguesa RTP y varias cadenas autonónicas españolas, con CRTVG a la cabeza.

Historia que se basa en los tres tripulantes del narcosumbarino que, partiendo desde algún punto del Amazonas con tres toneladas de cocaína a bordo, cruzaron el Atlántico en una travesía de más de tres semanas "sobreviviendo a tormentas, corrientes, averías, hambre, peleas y un constante acoso policial", según el avance de esta producción hispano-lusa.

CALPARSOSO: "ES UNA SERIE DE ACCIÓN MUY ENTRETENIDA"

Según reconocía el propio director en una reciente entrevista con Carlos Herrera en Herrera en Cope, se trata de una serie “de acción muy entretenida que tiene como origen la aventura de atravesar el Atlántico con un submarino sin GPS y sin tecnología moderna”.

Para Daniel Calparsoro, “en la serie hay muchísima realidad en el hecho en sí. Está todo basado en una investigación policial. Hemos intentado basarnos en la realidad de los hechos aunque, en los personajes, hemos construido unas relaciones más basadas en la ficción, más basadas en las relaciones personales”. Y es que, al final, la serie para él “no solamente es una historia de acción, es una historia de personajes”.

Esa característica fue precisamente lo que atrajo a Calparsoro y le invitó a dirigir la serie. “A mí me resultó profundamente atractivo no solo porque me parecía de una audacia fuera de lo normal”. Y es que, al final, el submarino ni siquiera se podía considerar como tal. No se podía sumergir del todo, no contaba con GPS ni con ningún tipo de tecnología y solo tenía una hélice.

Era un trasporte que, según ha detallado Calparsoro, “al final viajar en eso es como volver al pasado”. Un pasado que él ha comparado, salvando las distancias, con travesías como las de Elcano y donde se podrá descubrir la capacidad de aventura y la audacia que lleva a estos tres personajes a enfrentarse a todo con tal de llevar el submarino a puerto.