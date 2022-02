Daniel Calparsoro, en 'Herrera en COPE': “'Operación Marea Negra' es una historia de personajes, no de acción”

Ocurrió en noviembre de 2019. Un submarino atravesaba el océano Atlántico con tres toneladas de cocaína en su interior. En él viajaban tres hombres que tuvieron que sobrevivir a mareas revueltas, tormentas, hambre, averías y una multitud de cosas más para llegar a tierra.

Esa es la historia que cuenta 'Operación Marea Negra', la nueva serie protagonizada por Álex González en el papel de Nando, un joven gallego campeón de España de boxeo amateur y marino experto que acaba en esa situación tras graves problemas financieros.

Daniel Calparsoro, su director, ha estado charlando con Carlos Herrera sobre esta ficción que él mismo define como una serie “de acción muy entretenida que tiene como origen la aventura de atravesar el Atlántico con un submarino sin GPS y sin tecnología moderna”.

'Operación Marea Negra', que cuenta con cuatro episodiosde 50 minutos de duración y que se estrenará el 25 de febrero, al final es unamezcla entre realidad y ficción, tal y como nos ha contado su director: “En la serie hay muchísima realidad en el hecho en sí. Está todo basado en una investigación policial. Hemos intentado basarnos en la realidad de los hechos – detallaba el también responsable tras las cámaras de 'El silencio de la ciudad blanca' – Sin embargo, en los personajes, hemos construido unas relaciones más basadas en la ficción, más basadas en las relaciones personales”, ha explicado. Y es que, al final, para él, la serie “no solamente es una historia de acción, es una historia de personajes”.

Esa característica fue precisamente lo que atrajo a Calparsoro y le invitó a dirigir la serie. “A mí me resultó profundamente atractivo no solo porque me parecía de una audacia fuera de lo normal”. Y es que, al final, el submarino ni siquiera se podía considerar como tal. No se podía sumergir del todo, no contaba con GPS ni con ningún tipo de tecnología y solo tenía una hélice. Era un trasporte que, según ha detallado Calparsoro, “al final viajar en eso es como volver al pasado”. Un pasado que él ha comparado, salvando las distancias, con travesías como las de Elcano y donde se podrá descubrir la capacidad de aventura y la audacia que lleva a estos tres personajes a enfrentarse a todo con tal de llevar el submarino a puerto.