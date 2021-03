Casi un centenar de denuncias en el primer fin de semana de la desescalada en Santiago

Los días soleados, secos y con temperatura agradable invitaron a los compostelanos a salir en masa de sus domicilios, coincidiendo con la desescalada: con la apertura de los concellos del entorno, la posibilidad de reunirse hasta 4 personas no convivientes o la apertura de la hostelería.

Los locales hosteleros se han sentido señalados en los últimos días. Es verdad que ha habido una masiva afluencia en las terrazas y también sanciones por incumplimientos.

100 MULTAS EN SANTIAGO

En Santiago de Compostela, durante el último fin de semana de febrero y primer fin de semana de apertura, los agentes locales han puesto casi 100 multas: 13 por celebrar fiestas en pisos, 22 por pasarse del toque de queda, que sigue vigente a las 10 de la noche, 40 a personas que no usaban correctamente la mascarilla o estaban sin ella colocada y 23 sanciones a locales por incumplir el aforo máximo permitido.

La asociación de Hostelería Compostela nos atendía tras estos primeros días de apertura. Reconocen algunos excesos, aunque creen que se está magnificando: "las multas puestas entre más de 300 terrazas no son significativas", nos dicen desde la directiva de la entidad.

Lois Lopes, miembro de la dirección de los hosteleros compostelanos, pide no señalar al sector y también que la ciudadanía comprenda la situación límite que atraviesa. Sí explica que todavía hay que hacer mucha pedagogía con la clientela, pero de una manera delicada: "hay que insistir en el uso de la mascarilla cuando no se consume, pero con delicadeza y eligiendo las palabras, aunque no podemos estar constantemente riñendo a la gente". Parece que muchos aun no entienden que solo nos podemos sacar la mascarilla en el momento del consumo, cuando damos un bocado o un trago a la bebida, después, para charlar o para disfrutar tranquilamente sentados, la protección de boca y nariz ha de estar colocada. Se juegan una multa los que no lo hagan, pero también el propio local que ha de vigilar por el cumplimiento de la norma.

LOS HOSTELEROS CUESTIONAN EL HORARIO Y PRECINTADO DE MESAS

Lopes, además, se quejaba en los micrófonos de COPE Santiago del horario estricto que tienen que cumplir: hasta las 18 horas como máximo pueden permanecer abiertos. A muchos establecimientos eso les parece insuficiente porque el mayor consumo es de tarde y a la restauración no le permite cerrar reservas para cenar.

Desde la asociación, además, cuestionan la norma del precintado de la mitad de las terrazas. Aquí es donde más incumplimientos se han detectado: todas las mesas deben de estar colocadas, no pueden retirarse, pero los responsables de los locales han de precintar la mitad de los servicios de las terrazas y el 70% del interior. Es decir, han de quedar libres el 50% de las mesas de fuera y el 30% dentro de los locales, pero todas han de estar colocadas y las que no puedan emplearse, visibles para las fuerzas de seguridad, para facilitar así, la vigilancia.

Lois Lopes sí reconoce que muchos no cumplen esta premisa porque les resulta muy difícil e incómodo: "Imagínate tener 20 o 25 mesas y tener que sacarlas y ponerlas todos los días para precintar la mitad. Nos parece una ocurrencia porque los inspectores tienen mecanismos para saber cuántas mesas tiene que tener cada local".

Sobre los excesos de los primeros días de la desecalada, los hosteleros entienden que no son significativos con relación al número total de locales y sí reconocen que pudo haber algún incumplimiento: "quizás alguno con 20 mesas, en vez de quedarse con 10, puso 12 y ocupó más de la acera, pero lo importante es que la distancia entre clientes siempre estaba garantizada".

En cualquier caso, las autoridades llaman a la responsabilidad por el bien de todos e insisten en que habrá refuerzo policial para vigilar el cumplimiento de la ley. En Compostela la policía local tendrá que acudir 2 veces por semana a cada establecimiento para su control.