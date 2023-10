Caos de aparcamiento en el Clínico de Santiago: "Que se dejen de historias, una solución ya"

Isabel lleva ocho años viniendo al Clínico de Santiago con mucha frencuencia. Tiene cáncer, así que, o para recibir tratamiento o para hacerse pruebas, es de las habituales en el CHUS. Ella asegura que en todo este tiempo, el problema de acceso al hospital no ha hecho sino empeorar. Desde la pandemia hace el desplazamiento en ambulancia, pero ni así: cuenta que esta mañana, el conductor del vehículo sanitario tuvo que convencer a una persona que había aparcado en la zona reservada para ambulancias "decía que esperásemos diez minutos", cuenta Isabel.

Antes de solicitar el desplazamiento en ambulancia, era su hermana quien la acompañaba al hospital desde Ribeira: "tocaba dar vueltas y más vueltas a ver si había suerte y salía alguien para poder aparcar", cuenta Isabel, que no entiende que las administraciones no consigan resolver esta situación. "Que se dejen de historias, que piensen en los intereses de la gente que venimos aquí, que ya bastante jorobados venimos, como para tener que andar media hora o tres cuartos de hora para poder aparcar". "Me parece increíble que hagan un hospital y no piensen en la cantidad de gente que va a venir diariamente", insiste esta paciente.

En la situación de esta ribeirense encontramos a otra familia: vienen desde Arzúa, para tratar a su bebé que es también paciente oncológico. "Vamos directamente al parking de pago, es más cómodo para venir con el niño" asegura la madre, que pide "que amplíen ya las plazas de aparcamiento". Ni se plantean venir desde Arzúa en autobús, porque no hay servicio directo al hospital, tendrían que hacer trasbordo y con el pequeño enfermo lo ven inviable.

"Tuve a mi mujer ingresada y nos gastábamos casi diez euros al día en el parking"

Mar viene al Clínico desde Noia: ocho veces sólo el mes pasado y siempre en su vehículo particular. Me cuenta no quiere ni pensar dónde lo dejó hoy, mal aparcado, asegura, a pesar de que llegó mucho antes de la cita médica: "si metes el coche en el parking te dejas un dineral, teníamos cita a las nueve y media, pero nos atendieron a las diez y veinte... Y estoy aquí desde las ocho de la mañana sólo para aparcar!".

Hay quien, por mucho que sea la imagen cotidiana en el entorno del Clínico, no se atreve a dejar el coche encima de la acera: a María le salió caro una vez y ya no repite. "Resulta que impedía la salida de otro coche que aparcó mal y se llevaron el mío. La broma salió en 150€" recuerda.









Todo para evitar meter el coche en el parking de pago: Pablo ha venido para una revisión desde los Tilos. Va a coger el autobús aunque la espera sea larga: "la línea 12 pasa una vez por hora... pero no puedo pagarme 15€ de taxi entre la ida y la vuelta" Y recuerda que "el parking es carísimo: tuve a mi mujer ingresada y nos gastamos prácticamente diez euros al día"

El aparcamiento gratuito de A Choupana no siempre ofrece una alternativa: esta mañana, poco antes de las diez de la mañana ya no quedaban sitios libres, así que a los que se habían desplazado hasta allí les tocaba seguir dando vueltas. "Para los vecinos también es difícil esta situación", cuenta Javier, residente en la avenida de Barcelona, "bocinazos, golpes, rayazos, se ponen coches en la salida de aparcamientos privados, es tremendo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





UN AÑO DESPUÉS, EL ESTUDIO DE MOVILIDAD



En el Área Sanitaria de Santiago hay casi medio millón de personas, 445 mil habitantes. La Xunta estima que en horas punta hay un déficit de algo más de 600 plazas de estacionamiento en el Clínico.

Hace un año, en una reunión entre el anterior alcalde y el presidente de la Xunta, se apuntó a la necesidad de elaborar un estudio de movilidad para analizar las necesidades de los pacientes y trazar una solución. Después de meses en los que las administraciones no se ponían de acuerdo en quién debería realizar ese documento, se encargó el gobierno autonómico. El concello de Santiago anunció que hoy lo han recibido, y con un resultado "decepcionante" en palabras del responsable municipal de Mobilidade, el edil Xan Duro, que sólo ve deberes para el ayuntamiento.

Confía en que las mejoras del nuevo servicio de transporte público en la ciudad alivie también la situación en el Hospital, pero hay que recordar que para esto tampoco hay fecha. "Está previsto que 484 expedicións inicien e rematen no Provincial de Conxo e no CHUS, aumentaremos as frecuencias e a cobertura sin necesidade de trasbordo: eso é o que pon o concello... A Xunta: fala de bolardos, de necesidade dun parking, pero sin aportar ningún dato máis", insiste el edil. Recuerdan desde el Concello que han puesto a disposición de la Xunta una parcela para que la admistración autonómica construya ahí el aparcamiento.

El PP de Santiago ha vuelto a poner sobre la mesa su propuesta: un parking en altura en la zona del helipuerto "aproveitando a pendente que xera o heliporto, unha solución integral a disposición de toda a cidade", subraya el líder popular, Borja Verea.