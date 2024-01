Se buscan sastres: así se enseña el oficio en Santiago

¡Faltan modistas y sastres! Nos lo dicen profesionales del sector en Galicia. Pero esa necesidad no solo se percibe en el ámbito de la comunidad autonómica, es algo extensible a toda España. ¿Cuál es el problema? Pues que se trata de un oficio que requiere de unos conocimientos específicos y que cuesta encontrar formación reglada a nivel nacional.

Para dar respuesta a esa necesidad, una modista afincada en Santiago se ha unido a dos profesionales del sector de la sastrería, uno de ellos considerado uno de los mejores de España, Fernando Freire y otro maestro: Ramón Lareo. Ana Prados cede sus instalaciones, una academia taller en el centro de la capital gallega, y es allí donde se dan cita los aprendices de este oficio. Llegan de Santiago, pero de otras partes de Galicia e, incluso, hay alumnado de fuera.

¿Quién acude a la formación de oficial de sastre o de sastre artesanal? Pues público variado… Desde jóvenes que quieren dedicarse al mundo de la moda, a veteranas del mundillo que quieren ampliar sus conocimientos.

Vídeo





YAGO SE DA UNA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA DEDICARSE A LA COSTURA

Entre agujas vemos a Yago, joven de 42 años que sueña con dedicarse a la moda. Reside en el concello pontevedrés de Mondariz y llega en tren y en bus a Santiago. Nos explica que lleva cosiendo doce años y que ha regresado a Galicia, tras un periodo de tiempo viviendo en Madrid: “Yo ya monté mi marca más o menos, Yago Valverde y una tienda online que no funcionó. Hay que invertir mucho dinero en promoción”. Según nos explica, el mercado en Madrid está saturado y abrirse paso sin contactos es complicado. El mundo de la sastrería siempre le gustó: “Yo estudié un máster de esto en Bilbao y este curso suple una carencia que hay: la manera de crear profesionales”. Y es que las sastrerías no cogen aprendices, quieren ya a personal formado.

A Iago la costura le apasiona: “No me viene por un tema familiar… de repente me apareció (el gusto por la costura)” . En su caso, también ha realizado vestuario teatral, cree que puede ser una buena salida profesional, pero se muestra escéptico sobre el futuro: “Nos dicen que hacen falta profesionales y yo no encuentro trabajo. Estoy en paro. Hay demanda específica, pero no te cogen…”

Toma este curso como su última oportunidad para vivir de esto, si no, nos confiesa que volverá a trabajar de camarero, su profesión en los últimos veinte años.

ALUMNAS DE VARIAS GENERACIONES EN LOS CURSOS DE SASTRERÍA DE SANTIAGO

Entre el alumnado de los cursos de sastrería que se imparten en Compostela encontramos a dos jóvenes que apenas tienen 20 años, María y Carolina. Ellas han cursado estudios relacionados con la moda y esperan ampliar conocimientos para poder dirigir hacia este sector su carrera profesional.

Audio

También encontramos a mujeres más veteranas que ya están trabajando en el sector y quieren seguir aprendiendo… Lourdes y Rocío tienen años de experiencia, pero no se conforman con lo que saben. Lourdes da clases y Rocío es modista nupcial.

Audio Lourdes da clases en Santiago y quiere ampliar sus conocimientos





Asistimos a una clase, entre máquinas de coser, maniquíes, patrones y el sonido de las planchas. Para un buen sastre la plancha es como una prolongación de su mano. Así nos lo explica Fernando Freire, sastre de Arzúa, uno de los mejores de España. A Fernando lo encontrábamos de nuevo entre telas, su salsa, dando las explicaciones oportunas: “Los volúmenes y las formas se consiguen con la plancha. Agua, calor y esperar a que el tejido se asiente”.