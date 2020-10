Bugallo: "San Pedro no es el Bronx, hay que medir lo que decimos"

Los vecinos de Torrente, en Conxo, se preguntan por qué se ha renovado la licencia al local donde el primer fin de semana de octubre se vivieron escenas de película. Se trata de un local que cuenta con licencia de café bar, no obstante, parece ser un club de alterne. Según uno de los habitantes de esta zona lleva dos años dando problemas por la gente que acude al establecimiento y no ha dejado de estar operativo ni en lo peor de la pandemia, cuando se cerraron todos los servicios, a excepción de los esenciales.

El alcalde de Santiago asegura que desconoce si se ha renovado o no esta licencia, en cualquier caso aclara que es anterior a la pandemia. Sí manifiesta que se presentó la Policía de madrugada al recibir la llamada de los vecinos y los agentes tuvieron que perseguir a varios de los clientes que huyeron campo a través. No obstante, Sánchez Bugallo explica que "si ha incumplido lo tendrán que decir los inspectores. Un expediente administrativo se construye no en base a una opinión, sino a criterios obejtivos".

De las denuncias que se han formulado hasta ahora, ¿Qué les puede pasar a los locales que incumplan? Sánchez Bugallo menciona al establecimiento donde la Policía sorprendió a un centenar de personas en su interior incumpliendo el aforo máximo permitido: "La cuantía puede ser bastante elevada. Tengo que recordar que en esta ciudad, por motivos similares, a un local se le impuso una multa de 120.000 euros".

SAN PEDRO: "QUE UNA PERSONA SE PINCHE EN LA CALLE NO ES UN DELITO"

Bugallo intenta minimizar la conflictividad en el barrio de San Pedro y menciona los robos del último mes, al menos las denuncias interpuestas que cifra en "2 o 3". "No es el Bronx, hay que medir las cosas que decimos. Hay presencia policial permanente y contactos permanentes y hay un problema de ocupación". Vuelve a insistir en que el desalojo de las personas que están ocupando de manera irregular una vivienda depende de la decisión de un juez y no de la intervención de la Policía.

Sobre la drogadicción y los problemas de convivencia asegura el alcalde compostelano que hay "vecinos no deseados en el barrio que generan conflictos, pero, que una persona se pinche en la calle no es un delito. Nos puede gustar o no. Es algo desagradable con lo que tratamos de pelear. No hay nadie que vaya a la cárcel porque se pinchó en una esquina. La consideración legal que tiene es de un enfermo".

CARPETAZO DE MOMENTO A LOS PARQUES INFANTILES CUBIERTOS

Bugallo reconoce que "ahora mismo el orden de prioridades cambió" cuando le preguntamos por cuándo tendremos parques infantiles cubiertos en la ciudad de Santiago. Era una demanda vecinal y, para estos tiempos parece que vendrían muy bien, dadas las recomendaciones sanitarias que apuntan a que la transmisión del virus es menor en exteriores y espacios ventilados.

Parece que el gobierno municipal no contempla, al menos a corto plazo, la creación de un pabellón cubierto que se había planteado en Santa Marta y tampoco instalar cubiertas en las zonas infantiles que tenemos en Compostela: "Hay temas que, por razones de emergencia, prevalecen sobre otras consideraciones".