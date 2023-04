Así es la candidata del BNG en Santiago, Goretti Sanmartín: vecina de Sar, muy puntual y no toma café

Goretti Sanmartín está esperando por COPE Santiago cuando llegamos. Es una de sus manías confesables "para min era positiva... pero moitas veces non é así. A puntualidade excesiva. Tendo a chegar 5 ou 10 minutos antes e cando chega a hora para min é tarde".

Quedamos en el monumento a Rosalía de Castro en la Plaza de Vigo, nos confiesa que nos ha citado aquí porque es un lugar referente, donde nació Rosalía de Castro, una mujer feminista, vanguardista, el símbolo de la universalización de Santiago de Compostela. Una zona que une el antiguo concello de Conxo con Santiago de Compostela y desde aquí se compromete a estudiar el cambio de nombre a la plaza. Desde aquí nos insiste: "o ensanche tamén ten historia". A parte de esta zona, "outro dos meus recunchos favoritos é o parque de Belvís".

La idea que llevamos a la entrevista es conocer más a la persona, más allá de Goretti Sanmartín candidata del BNG a la alcaldía de Santiago. ¿Cómo toma el café? De ninguna manera, Sanmartín no consume café ni nada con teína, así que en su mesa, para almorzar no falta una infusión. Tiene una perra "algo maior xa", de 15 años que se llama Isolda y vive en el barrio de Sar. Esta zona, nos dice, "soporta grande densidade de tráfico, hai problemas de mantemento, lousas en mal estado... o coidado do patrimonio, aí está o lavadoiro de Picaños, que foi a veciñanza a limpalo" y también nos explica su rechazo al nuevo proyecto de reforma de Castrón Douro. El proyecto inicial "era moito mellor, nós volveremos a ese proxecto orixinal, que recuperaba a rasante orixinal da rúa e buscaba espazos de socialización".

Sanmartín nació en el concello pontevedrés de A Estrada, pero vino a Compostela a estudiar en la universidad en el 82 "e xa me quedei", más de 40 años aquí, nos explica que se siente "puramente de Compostela".

La candidata nacionalista nos confiesa con una sonrisa que la paran mucho por la calle y por eso "agora saio antes da casa". Sobre lo que le comentan los vecinos, que Santiago "necesita espertar... un cambio".

¿A quién le mandó el último mensaje en su móvil? "A Ana Pontón... hoxe é luns e temos executivo nacional do BNG e non vou poder asistir".

¿Cómo empezó Goretti Sanmartín en el Bloque? Ya en el instituto, nos cuenta, tenía con su grupo de amigos y amigas "unha forte conciencia arredor da nosa lingua e cultura e con esa bagaxe vin a Santiago de Compostela", aquí, tras contactos con el movimiento estudiantil dio el salto al Bloque Nacionalista Galego.

Cuando le preguntamos por el peor momento de su carrera política no lo duda: el accidente de Angrois. Ademásjusto ahora, cuando se cumple su décimo aniversario: "sen responsabilidades políticas". Sobre el mejor, aún está por llegar y se fija en el 2024 y en su esperanza para que Ana Pontón se convierta en la primera presidenta de la Xunta de Galicia.

Goretti Sanmartín es filóloga y profesora, así que le pedimos que ponga nota a Sánchez Bugallo y no lo duda: "Non pasa dun dous" Menciona la división en el seno del gobierno, el grado "mínimo" de ejecución en la ciudad o el modelo "esgotado". La pregunta es obligatoria: de ser el caso y darse la situación, ¿no apoyaría la investidura de Bugallo como alcalde?, nos da la vuelta a la tortilla: "a xente quere cambio, hai dúas opcións, ou Borja Verea ou un verdadeiro cambio transformador que é o BNG e habería que preguntar ao PSOE se apoiaría a Goretti Sanmartín".

Un deseo para Santiago: "que realmente a xente sinta orgullo de ser e vivir en Compostela, que recuperen o ánimo de dicir somos grandes, somos vangarda, somos referencia".