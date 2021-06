El Arzobispo de Santiago recomienda hacer el testamento vital ante la ley de eutanasia

"Os recomiendo hacer el testamento vital ante la ley de la eutanasia recientemente aprobada". Así comienza la Carta Pastoral que el Arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, dirige a sus fieles bajo el título de "La credencial del testamento vital".

Carta pastoral con la que responde a la polémica ley que acaba de entrar en vigor en España y ante la que don Julián asegura que "No podemos quedar impasibles ante una cultura que frivoliza la realidad de la vida; en el sufrimiento insoportable la solución no es la eutanasia sino la atención humana, espiritual y médica".

Prosigue el Arzobispo de Santiago asegurando que "Los cuidados paliativos que no curan pero cuidan, tienen esta finalidad. Se trata de poner los medios necesarios para aliviar el sufrimiento y suprimir el dolor y no al paciente", y concluye afirmando que "La eutanasia no es la solución".

De ahí que asegure que "En el sufrimiento insoportable la solución no es la eutanasia sino la atención humana, espiritual y médica y los cuidados paliativos que no curan pero cuidan, tienen esta finalidad", para afirmar que "El sueño que vale la pena, se construye acompañando, asistiendo, protegiendo, animando y sacrificándose por los demás. Por aquí comienza la verdadera cultura de la vida en la que todos caben, donde todos son valiosos".