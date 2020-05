"No se entendería que un espectáculo que cuesta más de 100.000 euros solo lo pudiese disfrutar un número limitado de personas". Así explicaba el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, la decisión de suspender el espectáculo de luz y sonido este 24 de julio, víspera del Día del Apóstol. Los cálculos para mantener las distancias de seguridad en la Plaza del Obradoiro indican que el máximo de asistentes no superaría las 800 personas. Reconoció el regidor municipal que se trata de una intervención pensada para su difusión televisiva, pero entiende que el precio sería excesivo, así que esos recursos se destinarán al programa de apoyo al comecio y la hostelería local, a través del Consorcio de Santiago.

SAN XOÁN, SIN CACHARELAS EN ESPACIOS PÚBLICOS

Y no solo se confirmó hoy que las Fiestas del Apóstol serán distintas este año: tampoco habrá cacharelas en espacios públicos. Los que a título particular quieran celebrar el San Xoán este año tendrán que respetar, claro, las normas de seguridad y lo harán "bajo su responsabilidad" pero explicó Sánchez Bugallo que " en estos momentos no se dan las circunstancias para poder autorizar las grandes hogueras atendiendo a las actuales condiciones de seguridad".

VUELTA A LA ACTIVIDAD EN ESPACIOS DEPORTIVOS, CENTROS SOCIOCULTURALES Y MERCADOS

La entrada en la Fase 2 a partir del próximo lunes supondrá la vuelta a la actividad progresivamente en instalaciones deportivas municipales o en los centros socioculturales: el objetivo es "recuperar la normalidad" en la primera semana de julio.

También la próxima semana se levanta la suspensión en el mercado de ganado de Amio y a partir del jueves volverá a haber mercadillo en Salgueiriños. Todavía está pendiente según Sánchez Bugallo contactar con los vendedores autorizados, porque solamente se podrán instalar 65 puestos para dejar distancia de seguridad entre los puntos de venta y también, zona de tránsito para los clientes. El alcalde anunció presencia policial intensa y subraya que los vendedores tendrán que cumplir las medidas higiénicas que se exigen a otros establecimientos textiles: por ejemplo, la ropa que haya sido probada, tendrá que desinfectarse o retirarse de la venta durante cuatro o cinco días. La web del Concello de Santiago recoge desde hoy mismo las instrucciones que se aplicarán para la reapertura del mercadillo.

La xunta de goberno ratificó hoy además la vuelta a la normalidad en el pago y rotación de la ORA en el Ensanche: la posibilidad de aparcar gratis en zona azul en Santiago queda limitada a partir de ahora al Campus Sur y las zonas de estacionamiento de Pontepedriña y Avenida de Ferrol, una medida que se irá evaluando semana a semana.