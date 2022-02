Toda Galicia está pendiente de los acontecimientos de las últimas horas en Ucrania. El ataque de Rusia ha cogido por sorpresa a todo el mundo, también a los ucranianos y rusos residentes en la comunidad autónoma.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son 792 ucranianos los que residen en Galicia. Están por toda la región y viven con preocupación el ataque se Rusia que empezaba este jueves.

Sus familias están aterrorizadas en Ucrania y ellos viven pendientes de las noticias que les llegan de los suyos a través del teléfono móvil y de las redes sociales.

ALISA PROSKURA, PENDIENTE DESDE PONTEVEDRA

Alisa Proskura diseña joyas desde su taller de Pontevedra y es ucraniana. "Estoy muy estresada, no estoy bien", explica a Cope Galicia.

No es para menos, sus padres viven en una ciudad que está en el centro de Ucrania y la pasada noche se vivieron allí ataques. "En algunas partes del país hay ya guerra total", lamenta. "Los militares rusos han atacado partes del país".

Sus padres no tienen miedo aún, pero todo el país está en pánico. Según explica, la gente no está preparada. Una parte de su familia es rusa y la otra ucraniana y asegura que no se esperaban que esto pudiese pasar.

Hasta última hora nadie podía creer que eso podría pasar. "En mi ciudad hablamos ruso y en todas las familias hay rusos", no nos lo esperábamos en absoluto".

¿Cómo están allí? ¿Qué le cuenta su familia? La situación es muy preocupante. "La gente saca dinero del banco, compra comida, hay colas en las gasolineras y también problemas para desplazarse entre ciudades".

TRES AÑOS EN GALICIA

Alisa vive en Galicia desde hace tres años. Vino a la comunidad porque su marido es gallego y se dedica a la elaboración de joyas en un taller de Pontevedra. "Soy autónoma, tengo una pequeña empresa de joyería artesana".

El testimonio de Alisa es similar al de otros ucranianos residentes en Galicia.

LOS RUSOS QUIEREN RODEAR LA CAPITAL

Ludidma, por ejemplo, vive en O Porriño y explica en Cope Vigo que tiene un hermano en Kiev que hoy va a intentar escapar de la capital ucraniana. Es difícil porque "no queda gasolina". La población teme que los rusos rodeen la capital y por eso quieren salir antes de que eso ocurra.

Ella lo está pasando "muy mal" y se queja de desinformación. "Antes de ayer no lo creía pero ahora me pongo en lo peor y creo que Putin no va a parar con Ucrania".

Rima reside con su familia en Cariño, en el norte de A Coruña, y explica que a primera hora de la mañana de este jueves la llamó una amiga desde su ciudad natal de Odessa y le contó que habían oído explosiones. Rima tiene miedo y está muy preocupada por lo que ocurre en su país.

"No entiendo por qué está pasando esto. Ahora está aquí mi hija y mi nieta pasando las vacaciones y están muy asustados. No saben por qué estamos en esta situación", nos cuenta asustada.

También está preocupada Martina, siberiana residente en Vigo. "Muy preocupados, esperamos que la guerra no se afecte a la guerra civil. Soy rusa pero tengo amigos en Ucrania, explica.

También la clase política está preocupada por la situación que se vive en Ucrania. "Todos los que tenemos pasaporte de la Unión Europea debemos estar preocupados", decía este jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

El Bloque Nacionalista Galego ha manifestado también su oposición a la guerra.

El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, lamentaba en twitter que "la guerra es siempre una derrota para la humanidad".