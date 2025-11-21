El arte de Belin transforma Jaén: la ciudad se convierte en un lienzo al aire libre

Ernesto Medina ha dedicado su columna de opinión de la cadena COPE, 'Las Divinas Palabras', a un nuevo proyecto de arte urbano que está transformando Jaén. A través de una narración en primera persona, Medina relata su paseo por la capital y su encuentro con la iniciativa Jaén Pinta, un programa del Ayuntamiento de Jaén y Heineken España para embellecer la ciudad.

Un mural de Belin en el centro

Medina describe cómo, en la calle Roldán y Marín, se encontró con el artista de Linares, Belin, subido a una grúa mientras trabajaba en un nuevo mural. El relato comienza con una queja del autor sobre el adelanto de la decoración navideña, lo que provoca la respuesta de su acompañante: "Lo tuyo con la Navidad es enfermizo, deberías ir a una psicóloga, pero esta vez te has columpiado. Belin, el artista de Linares, está pintando un mural en esa pared".

La obra en la que trabaja el artista forma parte de este proyecto que busca decorar las paredes de la ciudad, como otro mural recientemente finalizado en la calle Elizaderas. Según se explica en la columna, la intención es que haya más intervenciones artísticas de este tipo para mejorar la estética de la capital jiennense.

Una ruta de arte consolidada

La crónica no solo se centra en las nuevas creaciones, sino que también hace un recuento de otras obras que ya visten la ciudad. Se mencionan los dos murales próximos a la Catedral de Jaén, destacando el de José Ríos frente a la logia y la cariátide de Ana Corazón, una iniciativa de la asociación Quivitas Lukis.

Según narra Medina, la iniciativa entusiasma a los jiennenses, ya que estas obras "en algunos casos, disimulan la incuria de tantos solares vacíos en el centro, embellecen". El paseo deriva en una reflexión sobre el potencial de la ciudad con un deseo expreso: "A ver si el alcalde le echa valor y obliga a quitar los aires acondicionados de las fachadas, si además plantan más árboles".

A ver si el alcalde le echa valor y obliga a quitar los aires acondicionados de las fachadas" Ernesto Medina

Finalmente, el autor decide aparcar la crítica para disfrutar del momento en una mañana soleada. La crónica termina con una nota positiva, describiendo a Jaén como una "hermosa capital de provincia" que únicamente reclama que, de tanto en vez, la mimen un poquito.