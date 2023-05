Mediodía COPE Galicia 19/05/2023 De lunes a viernes a las 13.05 horas

Cuatro radares de control de velocidad de Galicia se encuentran entre los 50 que más sanciones de tráfico registraron el pasado año 2022 en toda España.

Se trata de dos situados en la A-55 en Mos (Pontevedra), el radar de tramo de la A-8 entre Abadín y Mondoñedo (Lugo) y el situado en la AC-11 en la vía de entrada y salida de la ciudad de A Coruña por Alfonso Molina.

Hablamos de ello con el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, que nos desvela que el pasado año se batió un rércord de multas por velocidad en las carreteras de Galicia "alcanzando las 385.000 denuncias", lo que a su enteder demuestra "un fracaso de los controles de velocidad como disuasores de estas actitudes, pasando a ser un mero sistema de recaudación".

Además, desvela los defectos de forma que se están produciendo en las imposición de sanciones por parte de la DGT y que está suponiendo la suspensión de estas multas en los Tribunales de Justicia, como no aportar una doble imagen diferenciada en aquellos excesos de velocidad detectados por "radares fijos que no están controaldos por agentes", así como no tener en cuenta la correción a la baja de la velocidad detectada aplicando los márgenes de error de los distintos dispositivos que, ojo, son distintos dependiendo del modelo.