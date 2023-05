Mediodía COPE Galicia 15/05/2023 De lunes a viernes a las 13.05 horas

O achado dun torques de ouro nunha leira de Betanzos (A Coruña) por aprte dun labreg cando estaba a traballar na terra suma oura peza mais destas características ao amplo catálogo que se rexistra no noroteste peninsular, con mais de 200 torques que apirtan moita información sobre as poboacións que o habtaban antes da chegada dos romanos, "aínda que ofrece mais información o entorno e o estado no que son atopados".

Cóntanolo o arqueólogo e experto en torques ártabros, Lois Ladra nesta entrevista na que analiza a singularidade deste tipo de xoias e da relevancia que ten para os historiadores o seu achado e conservación, como acontece neste caso con esta peza que se atopa depositada no Museo do castelo de san Antón, na Coruña, aínda que podería ter o seu lugar definitivo no Museo da mariñas de Betanzos, moi rpeto do lugar, que s emantén en segredo, onde foi atopada.