Hablamos con Carlos Fernández Coto, el presidente de la Asociación pola defensa do Patrimonio Cultural de Galicia, sobre las últimas conductas incívicas que se han registradon en Santiago y también en el resto de la comunidad. Desde APATRIGAL animan a que no nos quedemos en llevarnos las manos a la cabeza: hay que denunciar, para que estos hechos no queden impunes.