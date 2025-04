Critican a una cubana de A Coruña por querer aprender a hablar gallego y se defiende: "Hay muchas palabras"

Desde hace unos días, Anita, una joven cubana residente en A Coruña, se ha vuelto viral en redes sociales tras compartir un vídeo en el que muestra su proceso de aprendizaje del gallego. En la publicación, hecha en su cuenta de TikTok, explica su deseo de dominar el idioma y su compromiso con la cultura gallega. Sin embargo, no todos han recibido su iniciativa con buenos ojos, y ha recibido comentarios tanto de apoyo como de crítica.

"Me parece un idioma muy bonito"

Anita lleva dos años viviendo en Galicia y ha decidido aprender gallego por considerarlo "un idioma muy hermoso". En su vídeo, grabado en parte en esta lengua, explica que su decisión no está motivada por una necesidad, sino por un genuino interés en la cultura local.

"Muchas personas pensarán: '¿Para qué vas a aprender gallego si solo se habla en Galicia?'. Pero me parece un idioma muy bonito y que debería preservarse, ¿sabes?", explica en su vídeo. Además, destaca que, aunque le cuesta practicarlo porque no socializa mucho, se esfuerza en aprenderlo a su ritmo. "Desde enero he estado aprendiendo gallego poco a poco, porque en mi entorno hablo sobre todo en castellano y no tengo muchas oportunidades de practicar".

Su motivación ha sido aplaudida por muchos usuarios, que ven en ella un ejemplo de integración y respeto por la cultura gallega. "A eso se le llama tener cultura. Yo soy catalana y todos los cubanos que he conocido tienen una cultura enorme, aparte de una integración enorme", comenta una usuaria. Otros usuarios han celebrado que personas de fuera de Galicia se interesen por aprender un idioma que, pese a ser oficial junto al castellano, no siempre tiene la misma presencia en todos los ámbitos.

Anita también reconoce las dificultades que ha encontrado en el camino. "Me da un poco de vergüenza hablarlo en público, especialmente con otras amistades o personas que viven aquí y que son gallegos de verdad", admite en su vídeo. Sin embargo, asegura que poco a poco va ganando confianza y que le hace mucha ilusión cuando puede entender conversaciones espontáneas en la calle.

Críticas y apoyo a su decisión

Pese a la ola de mensajes positivos, también ha recibido críticas que ponen en duda la utilidad de aprender gallego. "Yo soy gallego (área de Vigo), y me parece bien que quieras aprender gallego (el saber no ocupa lugar), pero mi consejo es que te centres en aprender inglés, francés o alemán... Por tu futuro", le recomienda un usuario.

Otro comentario sugiere que su motivación no es auténtica: "No es obligatorio hablar gallego aunque estés en Galicia... Solo quiere likes y atención al decir ese comentario". Este tipo de críticas han sido respondidas por otros internautas que defienden el derecho de cada persona a elegir qué idiomas aprender, sin que ello tenga que responder a criterios prácticos o económicos.

También ha habido quienes han compartido experiencias similares, como una usuaria que comenta: "Yo llevo 30 años viviendo en Galicia, lo entiendo perfectamente pero hablarlo me cuesta mucho, soy venezolana". Esto ha dado pie a un debate sobre la convivencia lingüística en la comunidad, donde no todos los residentes dominan el gallego, a pesar de llevar décadas viviendo allí.

Anita no se ha dejado amilanar por las críticas y responde con determinación: "Todavía tengo que guiarme un poco a veces, pero ya hay muchas palabras y cosas que sé decir, y como que me defiendo un poco". Su decisión de compartir su proceso en redes sociales busca no solo documentar su progreso, sino también animar a otras personas a perder el miedo y a intentarlo.

Este debate sobre la necesidad o conveniencia de aprender gallego refleja una conversación más amplia sobre la identidad y el valor de las lenguas minoritarias. Mientras algunos consideran que aprender idiomas con mayor proyección internacional es más beneficioso, otros defienden la importancia de preservar y fomentar el uso de lenguas regionales. En Galicia, el gallego es lengua cooficial junto con el castellano, pero su uso varía según la zona y el ámbito social.

Anita, por su parte, sigue firme en su propósito y anima a otros a acompañarla en su viaje lingüístico. "Me encanta ir por la calle y escuchar a la gente hablar gallego", afirma con entusiasmo. Seguirá compartiendo su progreso en redes sociales y ha invitado a sus seguidores a corregirla y darle consejos para mejorar.