La Xunta realiza labores de conservación en un tramo fluvial de casi 650 metros en A Capela

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, ha iniciado trabajos de conservación y mantenimiento en un tramo de 649 metros del río Belelle, en el municipio de A Capela.

Las tareas, que se prolongarán por casi dos semanas, consisten en la retirada de árboles caídos y de la biomasa acumulada en el cauce para prevenir posibles obstrucciones. Los trabajos, que ya han sido comunicados al Ayuntamiento, se están llevando a cabo con herramientas manuales, motosierras y un tractor.

Las actuaciones se centran en un tramo de algo más de medio kilómetro del río, a su paso por el lugar de A Igrexa, en la parroquia de Cabalar.

Una vez finalizadas estas labores, el tramo fluvial quedará despejado de maleza, lo que permitirá una circulación más fluida del agua.

Augas de Galicia realiza estas intervenciones como parte de su programa de mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico en las cuencas de Galicia-Costa.