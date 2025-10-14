COPE
Podcasts
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

Un veterinario queda inconsciente tras recibir la coz de una vaca en Mugardos

El suceso tuvo lugar en la parroquia de Meá, hasta donde se desplazaron una ambulancia, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local

Ambulancia del 061 Galicia.

Europa Press

Ambulancia del 061 Galicia

Ada Romero

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

Un veterinario ha quedado inconsciente este martes tras recibir la coz de una vaca mientras trabajaba en Mugardos, según ha confirmado el 112 Galicia. 

En concreto, la Central de Emergencias ha detallado que recibió el aviso en torno a las 10.50 horas de este martes por parte de un particular, quien alertó de lo ocurrido.

El suceso tuvo lugar en la parroquia de Meá, hasta donde se desplazaron una ambulancia, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Aunque el hombre, de 60 años, quedó inconsciente tras recibir una patada en la cabeza, poco después recuperó la consciencia y parecía "orientado". Fue trasladado al hospital Juan Cardona. 

Escucha en directo

En Directo COPE FERROL

COPE FERROL

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 14 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking