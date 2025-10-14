Un veterinario queda inconsciente tras recibir la coz de una vaca en Mugardos

Un veterinario ha quedado inconsciente este martes tras recibir la coz de una vaca mientras trabajaba en Mugardos, según ha confirmado el 112 Galicia.

En concreto, la Central de Emergencias ha detallado que recibió el aviso en torno a las 10.50 horas de este martes por parte de un particular, quien alertó de lo ocurrido.

El suceso tuvo lugar en la parroquia de Meá, hasta donde se desplazaron una ambulancia, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Aunque el hombre, de 60 años, quedó inconsciente tras recibir una patada en la cabeza, poco después recuperó la consciencia y parecía "orientado". Fue trasladado al hospital Juan Cardona.