Los tres grupos en la oposición de Ferrol presentan una moción “en defensa de la lengua gallega” y piden “una nueva política lingüística”

Los tres grupos en la oposición en el Ayuntamiento de Ferrol, PSOE, BNG y Ferrol en Común, han presentado una moción al pleno de esta ciudad en la que reclaman “la defensa de la lengua gallega” y piden también “una nueva política lingüística”, además de que esta Administración se una a la Plataforma Queremos Galego.

La presentación de dicha iniciativa la han realizado los tres grupos en la mañana de este miércoles en el propio Ayuntamiento, en donde ha detallado en que consiste esta iniciativa Francisco Xabier Gil, portavoz en la comarca de Ferrolterra de Queremos Galego, ha detallado que los datos de la lengua gallega “son alarmantes, ya que está ahora mismo en su peor registro histórico” y que por ello “presentamos esta moción, junto con el PSOE, BNG y FeC, para que el Ayuntamiento reafirme su compromiso con la lengua gallega”.

Gil ha asegurado que “en este Consistorio están pasando cosas bastante curiosas, por no decir alarmantes”, y que por ello deste este colectivo “consideramos esencial abolir el decreto 79/2010 del plurilingüismo”, detallando que esta normativa “decía que nuestros niños iban a ser trilingües, pero los datos reflejan que son monolingües completamente, no saben ni hablar gallego, no saben ni hablar inglés, solo saben hablar castellano”.

MANIFESTACIÓN

Francisco Xabier Gil ha reclamado en su comparecencia ante los medios de comunicación que el Ayuntamiento de Ferrol se posicione con respecto a la manifestación que tienen convocada para el 23 de febrero en Santiago de Compostela. El responsable de esta plataforma ha detallado que en el caso de la ciudad naval la lengua gallega “siempre estuvo por debajo de otras ciudades” en cuanto a número de hablantes, ya que "vemos perfectamente que la lengua predominante en nuestra ciudad es el castellano y que a esta situación se ha llegado, desde su punto de vista, “bajo la responsabilidad de las instituciones, porque la lengua es un problema social, pero que viene derivado de implicaciones políticas”.

Por último, Gil ha incidido en que “si la Xunta, las diputaciones y los ayuntamientos no ponen mecanismos para que una lengua se utilice, mal vamos, partiendo de la base de que es una lengua cooficial”.