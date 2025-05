Trabajadores de Emafesa denuncian en el pleno de Ferrol la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de sus condiciones laborales

Ferrol - Publicado el 29 may 2025, 21:56 - Actualizado 29 may 2025, 22:00

El pleno del Ayuntamiento de Ferrol acogió en la tarde de este jueves la intervención de José María Mata Pardo, presidente del comité de empresa de Emafesa, la empresa mixta de aguas de Ferrol, que trasladó la profunda preocupación de la plantilla por la constante pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de sus condiciones laborales. Previamente, los trabajadores se concentraron en la plaza de Armas desde las 18:00 horas para visibilizar su malestar.

Mata Pardo expuso ante la corporación municipal y los vecinos presentes cómo, en los últimos años marcados por un "brutal" incremento del coste de la vida, los empleados de Emafesa han sufrido una pérdida real de alrededor del 13% de su poder adquisitivo. Subrayó que esta situación se da a pesar de que el servicio público esencial que prestan no se ha resentido ni un solo día, trabajando los 365 días del año en diferentes turnos y circunstancias, incluso durante la pandemia y temporales.

El presidente del comité de empresa criticó duramente las declaraciones del gobierno municipal que parecían considerar el cobro de un salario como un "privilegio" en lugar de un resultado del esfuerzo constante de la plantilla. Calificó esta afirmación de "impropia" y "profundamente ofensiva".

PROPUESTA

Asimismo, denunció que la propuesta de convenio presentada por la empresa, con el aval mayoritario del Consejo de Administración de Emafesa, no responde a las necesidades de la plantilla, no garantiza la recuperación del poder adquisitivo perdido, no regula un sistema de promoción profesional transparente y equitativo, y perpetúa una situación de desigualdad interna con complementos opacos sin criterios públicos ni procesos abiertos.

Mata Pardo lamentó que esta situación se repita en cada negociación colectiva, donde los intereses del personal son relegados y las propuestas son sistemáticamente insuficientes. Criticó la constante alusión a las supuestas pérdidas de Emafesa como excusa para ofrecer convenios a la baja, señalando que las cuentas fueron aprobadas y las tareas de servicio aumentaron. Además, recordó que muchos trabajadores también son abonados y han visto cómo suben los recibos sin que sus salarios lo hagan en la misma proporción.

Ante esta "injusticia", el comité de empresa, formado por delegados de CIG y CCOO, con amplio apoyo de la plantilla, ha iniciado un proceso de movilizaciones para defender un convenio digno, sin descartar medidas más contundentes como la convocatoria de huelga si no se producen avances.

Mata Pardo también puso de relieve los problemas derivados de la gestión de un servicio público esencial por una empresa mixta, donde la parte privada prioriza sus intereses económicos por encima del interés del servicio, lo que se traduce en falta de transparencia, ineficiencia y desatención de las condiciones del personal.

Sin embargo, la responsabilidad no recae solo en la parte privada. El presidente del comité de empresa señaló que la parte pública, como socio mayoritario, también toma decisiones influenciadas por intereses políticos o electorales al actualizar los precios de los recibos, sin que estas decisiones siempre respondan a una buena gestión económica o a la sostenibilidad del servicio.

Por todo ello, el comité de empresa solicitó al gobierno municipal que asuma las reivindicaciones del personal contenidas en la propuesta social del convenio colectivo y que ejerza su responsabilidad como socio mayoritario ante la "incapacidad" demostrada por la parte privada para gestionar eficazmente este servicio básico.

Finalmente, instaron al gobierno municipal a tomar parte activa en la negociación del convenio, ejerciendo directamente su responsabilidad hacia el personal de Emafesa, ya que consideran "imposible mantener un servicio público de calidad sin trabajadores con derechos laborales garantizados".