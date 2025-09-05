Un senderista herido es rescatado en helicóptero tras sufrir una caída en A Capela

Un senderista tuvo que ser rescatado en la tarde de este jueves, 4 de septiembre, por el helicóptero Pesca II después de resultar herido en una zona de difícil acceso en A Capela. El 112 Galicia recibió la alerta unos veinte minutos antes de las 17:00 horas.

El aviso inicial lo dio un particular, que informó que la persona herida había resbalado mientras hacía una ruta cerca del cañón de O Eume y no podía moverse. De inmediato, los gestores del 112 movilizaron al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos do Eume y a la Guardia Civil.

Aunque los bomberos lograron llegar hasta el herido, la evacuación a pie se complicaba por la dificultad del terreno. Ante esta situación, se solicitó la intervención del Servicio de Guardacostas de Galicia, que envió el helicóptero Pesca II para realizar el traslado de la víctima al Hospital Naval de Ferrol y desde allí al Arquitecto Marcide en ambulancia.