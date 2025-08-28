La selección de fútbol sala de Kuwait visita Valdoviño en su concentración en Ferrolterra

La selección de fútbol sala de Kuwait, que se encuentra en Ferrolterra para preparar la Copa Asiática, aprovechó la jornada de este miércoles, 27 de agosto, para visitar uno de los entornos naturales más emblemáticos de la comarca: la playa y laguna de A Frouxeira en Valdoviño.

Jugadores y equipo técnico, liderados por el entrenador Bruno García, tomaron un respiro de las intensas sesiones deportivas. A su llegada, fueron recibidos por el alcalde de Valdoviño, Alberto González, y el concejal de Deportes, Sergio Saavedra, quienes los guiaron en un recorrido por el arenal.

La visita, de carácter informal, permitió al equipo kuwaití conocer de primera mano los atractivos naturales de la zona, reforzando así la conexión de su estancia en la región con la cultura y el patrimonio local.