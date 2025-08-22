San Sadurniño intensifica los controles para prevenir incendios

El Ayuntamiento de San Sadurniño ha anunciado que reforzará los controles sobre las fincas y plantaciones para prevenir incendios forestales. La medida responde a la grave situación vivida este verano en Galicia y en otras zonas del país, y llega acompañada de un bando municipal firmado por el alcalde, Secundino García (BNG), en el que apela a la "responsabilidad colectiva" de los vecinos.

El bando recuerda a los propietarios la obligación de mantener limpias las franjas de protección de 50 metros alrededor de viviendas, núcleos rurales e infraestructuras, tal y como establece la Ley de prevención de incendios forestales. Según el gobierno local, la gestión de la biomasa no es solo una cuestión de salubridad, sino "fundamentalmente, de seguridad".

Sanciones e incumplimientos reiterados

Desde la Secretaría Municipal se advierte que, tras años de notificaciones a los propietarios que incumplen la normativa, el Ayuntamiento está ultimando los trámites para imponer sanciones y repercutir los gastos de las limpiezas que se realicen de manera subsidiaria. La situación en los últimos meses, con incendios que han puesto en riesgo vidas y hogares, refuerza la necesidad de actuar con contundencia.

El alcalde ha recordado que la Ley de Montes de 2012 también fija distancias mínimas para las plantaciones, especialmente para especies "amigas del fuego" como los eucaliptos. El incumplimiento de estas normas convierte algunas zonas en "auténticos polvorines". El Concello ha abierto varios expedientes por esta causa y advierte que podría llegar a imponer "multas importantes".

A pesar de estas medidas coercitivas, el gobierno local sigue apostando por la pedagogía y la concienciación. Secundino García insiste en que “antes de llegar a esos extremos es preferible que todas y todos colaboremos”, ya que la limpieza de las fincas no es solo una obligación legal, sino un “acto de responsabilidad y solidaridad” con la comunidad.