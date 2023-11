Rey Varela agradece el trabajo realizado por los efectivos de emergencias durante el temporal

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha querido agradecer el trabajo realizado por los profesionales y voluntarios de emergencias en los últimos días, debido al paso de las borrascas 'Ciarán' y 'Domingos'.

"Nuestros cuerpos de seguridad y emergencia realizaron un gran trabajo subsanando las numerosas incidencias debido a las dos alertas", ha señalado el regidor ferrolano en declaraciones a los medios.

Rey Varela ha recordado que este sábado el Centro de Coordinación Operativa Municipal se instaló en el cuartel de la Policía Local "para poder trabajar de manera más coordinada y eficaz".

Así, atendieron un centenar de incidencias entre las 09,00 y las 21,30 horas, la mayoría relacionadas con la retirada de árboles y ramas (27,6%), balsas de agua (26,5%) y retirada de señales, carteles y obstáculos (7,1%).

En cuanto al servicio receptor de la llamada, el 54,1% fueron para la Policía Local, el 23,5% Protección Civil y para 21,4% bomberos.

El alcalde ha detallado que en este temporal algunos edificios públicos, como en el pabellón de A Malata, en el auditorio de FIMO y en el pabellón del CEIP Isaac Peral, además del pabellón de Esteiro y en el edificio del Ateneo.

LOCAL VECINAL DE SERANTES

Rey Varela anuncia la licitación del proyecto para la entidad vecinal de Serantes

Por otra parte, Rey Varela también ha informado de los asuntos abordados este lunes en la junta de gobierno local, en la que se ha aprobado el expediente de licitación de la contratación de las obras para la rehabilitación integral del local sociocultural de la entidad vecinal de Serantes, una actuación que contará con fondos de la Unión Europea.

"Para llegar hoy (este lunes) a esta aprobación hemos tenido que realizar más de una docena de trámites que no estaban hechos cuando llegamos al gobierno, ya que no se podía licitar porque el expediente no estaba completo", ha afirmado el regidor.

Además, ha detallado que este proyecto ha reducido su plazo de ejecución de doce a ocho meses, para, de esta forma, "estar listo el 30 de septiembre del 2024".

El presupuesto del contrato asciende a 604.753,14 euros, de los que el 64,32% será aportación municipal y el resto se sufragará con fondos Next Generation, siendo este el primer proyecto sufragado con estos fondos en el Ayuntamiento de Ferrol.